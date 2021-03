7 mar 2021

Si sigues a la Dr. Cristina Eguren en Instagram (si no lo haces, nunca es tarde) sabrás que el retinol es uno de los 10 mandamientos de los dermatólogos no solo para conseguir una piel más firme, sin arrugas, manchas y con una mejor textura, sino también para deshacernos de las cicatrices del acné o de los estragos de la rosácea. No todos los retinoides son aptos para las pieles sensibles al tratarse de un activo muy potente. Si nunca lo has aplicado, su uso deberá ser gradual y los expertos aconsejan hacerlo tres veces por semana y con el denominado método "sandwich": crema hidratante, retinol, crema hidratante. Pero hay formulaciones aptas para las pieles reactivas que contienen activos calmantes como por ejemplo, la vitamina B3, más conocida como niacinamida para que la piel no sufra tanto en el período de adaptación al retinol.

Este es el caso del sérum Retinol B3 de la Roche Posay, uno de los más vendidos en las farmacias porque reúne lo mejor de los dos mundos: no irrita y además, ayuda a mejorar el tono de la piel, las manchas y la textura con un uso continuado.

"La piel luce más lisa y luminosa instantáneamente. La piel recupera progresivamente su firmeza y los signos de fotoenvejecimiento se corrigen: arrugas profundas, líneas de expresión y tono irregular", explican desde la marca. Su aplicación es súper sencilla: se aplica por la noche sobre el rostro y el cuello antes de la crema hidratantey se deja actuar.

A la mañana siguiente solo tienes que seguir tu rutina diaria sin olvidarte de la protección solar, ya que el retinol es fotosensible y voilá! Nada más que añadir. Bueno sí: que lo hemos encontrado rebajado por 34,95 euros en Primor.