15 mar 2021

Admitámoslo. La mayoría de nosotras compra en Amazon por encima de nuestras posibilidades. Es cómodo, rápido y descubres marcas antes desconocidas que se convierten en un básico, como su crema de vitamina C más vendida. Otras veces adquirimos productos de sobra conocidos, como la máscara de pestañas de Maybelline New York que se ha convertido en la más vendida de la plataforma. Pero es que nadie puede competir con el servicio de Amazon y eso se nota.

Hoy vamos a hablaros del gel limpiador más vendido del gigante americano, que no es otro que el Hydro Boost de Neutrogena. En contacto con el agua, elimina las impurezas, el maquillaje y el exceso de sebo de la piel. No sólo la limpia, sino que le proporciona un extra de hidratación gracias a su fórmula enriquecida con ácido hialurónico. Puedes encontrarlo en Amazon súper rebajado por sólo 4,15 euros.

Con más de 3000 reseñas y una valoración de 4,6 sobre 5, se ha convertido en uno de los productos más demandados. Sus usuarios (tanto hombres como mujeres) destacan sobre todo su aroma, su textura agradable, su cantidad de espuma adecuada y el nivel de hidratación de su piel después de usar el producto: "Necesitas muy poco, hace una espuma discreta y en en una justa medida que se retira rapidísimo; limpia perfectamente ¡incluso el maquillaje! Y luego te deja la piel fantástica, no reseca nada de nada", ha dicho una usuaria que se declara enamorada del producto.

Otra usuaria advierte que no es recomendable para piel con rosácea o dermatitis seborréica, puesto que alguno de sus ingredientes están desaconsejados: "Es ligero y deja la piel suave pero entre sus ingredientes hay algunos no recomendables para la piel rosacea como por ejemplo Sodium Lauryl Sulfate. Si padeces de Dermatitis Seborreica o Rosacea no es nada recomendable su uso, es una larga lista de ingredientes con perfume incluido. Si tienes una piel sensible busca limpiadores lo mas naturales posible y cuantos menos ingredientes mejor."

Es verdad que hay usuarias que se quejan de que el nivel de hidratación que promete su concentración en ácido hialurónico es inapreciable e incluso aseguran notar su piel tirante y seca. Pero, por otro lado, otras resaltan lo contrario. Quizá lo mejor será que lo pruebes por ti misma, ¿no?