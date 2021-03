13 mar 2021

Colágeno, vitamina E, aloe vera... aún no hemos podido superar el último chollo beauty de Amazon: tres cremas hidratantes por menos de 5 euros que están a la altura de nuestras expectativas. Pero nuestra búsqueda por dar con las mejores antiarrugas no cesa y para completar las mejores cremas para la cara con ácido hialurónico, hemos encontrado una más con el mismo ingrediente pero con etiqueta ecológica y made in Spain, que no vamos a dejar escapar.

Si te preocupa el envejecimiento tanto como a nosotras y sientes que tu piel necesita un chute de elasticidad y luminosidad tanto a los 30 como a los 50 en adelante... tenemos nueva crema antiarrugas favorita para introducir a nuestra rutina diaria.

Video: 4 cremas hidratantes españolas para combatir las arrugas y la falta de firmeza a partir de los 40

Se trata de la Crema Facial Ultra Hidratante & Vitalizante de Geoderm, una firma de belleza orgánica y vegana fabricada en España, que entre toda su colección, hemos encontrado una hidratante con una fórmula ideal no solo para hidratar el rostro durante 24 horas. También para alisar las arrugas y combatir el estrés oxidativo entre otras funciones.

Ácido, hialurónico, vitamina C, aloe vera... esta crema ecológica lo tiene todo

Su concentrado contiene ácido hialurónico y vitamina C para retener la hidratación durante más tiempo, al mismo tiempo que el cutis se vuelve más luminoso y radiante, con un aspecto más terso y joven. Por otra parte, el aloe vera es un perfecto regenerador al estimular la producción de nuevas células. Entre sus propiedades, valoramos, su acción revitalizante, hidratante, calmante y refrescante.

Pero aún hay más. El aceite de jojoba y el de almendras dulces, se encargan de suavizar al máximo la tez y dejarla con una textura lisa y aterciopelada. Terminamos con la vitamina E, que, tal y como explican desde la firma, "protege a las células de toda agresión externa como la contaminación, pesticidas y el estrés, principal causa del envejecimiento prematuro", y con el extracto de ginseng, que destaca por su acción revitalizante y antiarrugas.

Además, se puede aplicar sobre el rostro, incluyendo el contorno de los ojos, el cuello y el escote. Apta para todo tipo de pieles e ideal para las normales y mixtas. ¿Qué más le podemos pedir? Encuentra esta crema orgánica en la página web de la firma por 23 euros. También está disponible en farmacias o en Amazon, donde se está convirtiendo en una de las cremas más vendidas.

Quienes ya la han probado, destacan: "Su textura es cremosa no engrasa la piel y se absorbe rápido dejándote la piel suave y tersa" "Llevo unos diez días usándola, y voy notando la piel muy hidratada y suave. El olor es muy agradable. También me gusta que está fabricada en España y con productos de origen ecológico".