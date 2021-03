23 mar 2021

Tenemos tres buenas noticias que contarte. La primera, que si el microblading te parece excesivamente caro y el lápiz que arrasa en Instagram se te queda corto porque te da mucha pereza maquillarte todos los días, hemos dado con el tinte de cejas perfecto para ti. La segunda te interesa aún más: es el más vendido de Amazon. Cuenta con más de 30.000 opiniones positivas sobre lo mucho que dura, el bonito color natural que deja y lo fácil que es de aplicar.

La tercera, y no por ello menos importante, que lo puedes comprar ya mismo online por menos de 10 euros después de conocer todas las bondades de este tipo de maquillaje semipermanente para las cejas que va a transformar tu mirada.

Brow Tattoo de Maybelline New York (7,15 euros en Amazon) es un tinte semipermanente de tres días de duración que aporta un toque de color perfecto y acorde con cada melena ya que está disponible en tres tonos diferentes (01 Light para rubias, 02 Medium para castañas y Dark Brown para marrones oscuros y negros). Lo mejor es que se consiguen unas cejas definidas y rellenas de la forma más rápida y fácil sin necesidad de acudir a ningún centro ni manejar los lápices. El tinte se puede ir modificando en la aplicación y su sistema peel off hace aún más fácil el proceso.





¿Cómo aplicar el tinte de cejas?

Deposita el tinte sobre el diseño de ceja que quieras conseguir. Deja que se seque y haga efecto durante dos horas (imprescindible para que dure tres días) y por último, retira la película sobrante que surge con el secado del producto. El color resultante será de lo más vivo y se irá degradando poco a poco hasta completar las 72 horas. No deja manchas ni otro tipo de imperfecciones y es resistente al agua. Ideal para tapar las pequeñas calvas de las cejas o simplemente para engrosar su tamaño.

¿Qué dicen quienes ya lo han probado? Las usuarias de Amazon le dan un 4,3 sobre 5 y entre los más de 30.000 comentarios destacan su color natural y su facilidad para aplicarlo. "No se quita ningún pelo al retirar el producto" "Mis cejas son muy poco pobladas y tengo algunas zonas con menos pelos que otras, la verdad es que estoy súper contenta, no me esperaba este resultado" "¡Es fantástico! Un maquillaje perfectamente homogéneo y natural" "Este producto es el único que me ha ayudado a dejar mis cejas bien pintadas y sin tener que repasarlas durante el día" ¡Hora de probarlo!