25 mar 2021

Compartir en google plus

Ya te hemos contado queel oro se ha colado entre nuestros componentes preferidos en cosmética. Lejos de ser una excentricidad para ricos, las micropartículas de oro aportan luminosidad a la piel, tienen efecto antioxidante y potencian la regeneración celular. Además, contra todo pronóstico, no tienen por qué ser productos caros porque hasta tiendas low cost como Primor (que, por cierto, si todavía no has probado su mascarilla de burbujas estás tardando) cuenta con productos con este componente.

El producto que hemos encontrado precisamente en Primor y que nos ha encantado es una mascara con polvo de oro de The Orchid Skin. Combina el oro puro de 24 quilates con el extracto de lavanda para aportar brillo y purificar la piel. Además, hidrata y revitaliza el rostro, reduciendo los sidnos de la edad.

Además de oro, tiene otros componentes como el agua de mar purificada y el ácido hialurónico que refuerzan el efecto hidratante y revitalizador en la piel. Y lo mejor de todo es el precio, ya que sólo cuesta 2,99 euros.

¿Cuántas veces has visto a tus influencers favoritas poniéndose una máscara en el rostro para rejuvenecer su piel? Pero no hablamos de una mascarilla en crema, no, sino de una máscara completa, como si te aplicases unos parches para el contorno de ojos, pero en todo el rostro.

Pues ahora es tu momento. Sólo tienes que colocarte esta mascara sobre el rostro limpio y esperar de 20 a 30 minutos antes de retirarla. Y si, de paso, te haces una foto para ilustrar tu momento celebrity en redes sociales, mejor que mejor.