26 mar 2021

Amelia Bono tiene la piel sensible, delicada y llena de pecas, por lo que siempre ha sido muy cuidadosa con su cuidado. Toma complementos nutricionales de colágeno marino para cuidarse desde dentro, usa diferentes tratamientos como ampollas con vitamina C para iluminar su rostro, sus productos de maquillaje siempre son 100% naturales y no perdona la limpieza facial en su rutina diaria.

Cuando llegas a los 40, las líneas de expresión comienzan a aparecer debido a la bajada de producción de colágeno y elastina y Amelia tiene un producto estrella para difuminarlas y tratar la sequedad de la piel. Una crema que ella misma califica como "una joya".

Se trata de The Moisturizing Soft Cream, de La Mer, que ayuda a mejorar la firmeza de la piel, reducir las líneas de expresión y las arrugas y difuminar los poros, logrando una piel más joven incluso las más secas. Gracias al elixir Miracle Broth ( a base de alga kelp, y té de lima, rico en antioxidantes), ingrediente exclusivo de los productos de La Mer, la hidratación es más profunda logrando un efecto calmante y restaurando la luminosidad. El envase de 60 ml. está a la venta en Douglas por 244,95 euros.

Para un uso correcto de esta crema, aconsejan calentar una pequeña cantidad entre las yemas de los dedos hasta que quede traslúcidad y presionar suavemente sobre la piel limpia tanto por la mañana, como por la noche.

Su precio no está al alcance de todos los bolsillos, pero su composición, basada en las propiedades de las algas marinas, podemos encontrarla parecida en otros productos. Échales un vistazo:

Crema de Día Amber Algae de Blue Therapy de Biotherm

Tratamiento reparador y revitalizante para pieles maduras, diseñado para iluminar y nutrir intensamente las zonas de rostro, cuello y escote. Actúa reduciendo arrugas y aportando firmeza, mejorando los niveles naturales de hidratación de la piel y su luminosidad. Además de Life Plankton™ y el Alga de la Juventud, componentes característicos de la gama anti-edad de Biotherm, esta nueva fórmula Revitalize contiene Alga Ámbar. Se trata de un alga procedente de Francia que se caracteriza por producir su propia energía vital. Todo ello unido a una mezcla de nutrientes, karité, aceites esenciales y calcio para nutrir, consiguen fortalecer, iluminar y rejuvenecer la piel, además de proteger la barrera cutánea. Puedes encontrarla en PromoFarma por 45,87 euros el embase de 50 ml.

Crema Gel Control De Brillos De Algas Marinas de The Body Shop

Si tienes la piel grasa, las algas marinas también pueden ayudarte. Esta crema gel de The Body Shop enriquecida con algas marinas de Irlanda elimina el exceso de grasa y brillos recuperando el equilibrio de la piel y dejándola más fresca, hidratada y matificada.Está a la venta en The Body Shop por 18 euros el envase de 50 ml.