14 mar 2021

Ya es fan del colágeno marino para frenar los signos del envejecimiento y con eso se merece el máximo título de beauty junkie. Pero Amelia Bono ha añadido un imprescindible más a su neceser de belleza de la mano de un cosmético que triunfa entre las famosas como Ana Obregón y Ana Milán. ¿Te suena?

Hablamos de las ampollas antiedad, que se han convertido en un básico de alto rendimiento, ideal para prevenir y reducir las arrugas a los 40 y a cualquier edad. ¿Lo mejor? Que sabemos cuáles usa Amelia Bono, y son unas de farmacia, de una firma made in Spain que triunfa dentro y fuera de nuestro país. (Sí, es la firma con la que la mismísima Sofía Vergara va a lanzar sus cremas antiarrugas).

Ampollas antiedad, el secreto de Amelia Bono para restar años a su rostro

Pero vayamos al grano. ¿Qué son las ampollas y cómo se utilizan para sacarles todo el partido? Las ampollas nacen de la necesidad de transformar la piel al instante. Sus fórmulas encapsuladas contienen una gran concentración de ingredientes activos que rinden al 100% al estar completamente aislados. Su uso inmediato es perfecto para conseguir resultados a corto plazo. Acabar con la cara de cansancio. Disimular líneas de expresión. Dar luminosidad al instante. Mejorar la textura de la piel y los poros. Hidratar en profundidad.

Eso sí, si se aplica como un tratamiento intensivo durante una semana o un mes, los resultados a largo plazo serán altamente efectivos a la hora de retrasar el envejecimiento.

Video: Ampollas antiarrugas con efecto buena cara instantáneo y que son muy baratas

Amelia ha elegido las ampollas C Proteoglicanos Oil-free Endocare Radiance de Cantabria Labs. Unas intensivas de textura fluida y no grasa que funcionan en todo tipo de pieles. En su interior, contienen "vitamina C y altas concentraciones de proteoglicanos para una acción antioxidante, regeneradora e hidratante con un aporte extra de luminosidad a la piel", tal y como explican desde la firma.

Ampollas C Proteoglicanos Oil-free Endocare Radiance de Cantabria Labs.

Para aplicarlo, agita la ampolla, pon unas tres gotas sobre la palma de la mano y aplica con suaves presiones por todo el rostro y el cuello. Hazlo a diario con la piel completamente limpia. Cada ampollas tiene la cantidad perfecta para llegar a usarla en tres veces diferentes y vienen con un sistema de cierre perfecto para el día siguiente. Consíguelas en farmacias y en la farmacia online. ¿Te apuntas?