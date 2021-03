29 mar 2021

No todas las cremas hidratantes antiedad le pueden sentar bien a tu rostro. Porque con la edad, no solo aparecen las típicas imperfecciones que tanto nos preocupan como las arrugas, las manchas o la falta de firmeza debido a la pérdida de colágeno. El cutis también puede volverse más sensible y más reactivo al entrar en contacto con ciertos ingredientes, produciendo granos, irritaciones o deshidratación.

Por eso, la mejor solución para evitar todo eso sea cual sea tu tipo de piel, son las cremas orgánicas con ingredientes naturales serán tu mejor aliado. Y aunque ya te hemos hablado de algunas, como esta crema antiarrugas ecológica made in Spain, vamos a añadir tres más a nuestra lista de cosméticos hechos en España con ingredientes que han sido obtenidos a través de la agricultura biológica para que las opciones se multipliquen.

De la mano de 10 mandamientos y de la unión entre la cosmética y la farmacia, nace Mi Rebótica, una firma española de cuidados naturales que triunfa con todo tipo de productos faciales, corporales y capilares. Pero hoy vamos a hablar de una de sus cremas estrella: la Crema Despigmentante "formulada a base de activos de origen natural con acción despigmentante, antioxidante, antiedad y antifotoenvejecimiento" que respeta el medio ambiente y aprovecha lo mejor de cada ingrediente.





Su alto contenido en ácidos orgánicos sacados de las uvas blancas sicilianas, junto con la niacinamida y los extractos de plantas mediterráneas con polifenoles, inhiben la tirosinasa e impiden la melanogénesis de forma natural para eliminar hasta las manchas más oscuras. También está recomendada para todo tipo de pieles y se puede aplicar mañana y noche para un tratamiento despigmentante intensivo.

En mirebotica.es por 35,90 euros/60 ml.

Cremas bio con un consumo eco-responsable

Otra de las firmas beauty made in Spain con etiqueta bio es Archangela, que fue creada para seguir una línea ecológica y responsable con el medio ambiente. Su investigación pasa por estudiar cómo funciona cada ingrediente que nos ofrece la naturaleza y cómo pueden actuar sobre cada tipo de piel.

"De las flores, frutos, semillas, algas, rocas… extraemos los sutiles azúcares que absorben el agua que mantiene hidratada nuestra epidermis o las potentes enzimas que catalizan las reacciones que el envejecimiento intenta bloquear. Y es con estas moléculas con las que nuestra piel activa determinadas reacciones que mejoran el bienestar cutáneo", explica la Dra. José Martínez Caballero.

Crema de Arroz de Archangela. (89 euros/30 ml).

De su colección, nos quedamos con la Crema de Arroz, un tratamiento nutritivo y reparador que despierta a las pieles apagadas. Su uso hidrata, calma, protege, aclara el tono de la piel y lo unifica, reafirma, ilumina y acaba con los primeros signos de la edad. Todo gracias a una extensa combinación de aceite de arroz, argán, extracto de malva y de pepino, aloe vera, jalea real, salvia, manzanilla o vitamina C y E, entre otros.

Seguimos con otra firma que nos llega desde Segovia con todos los certificados bio posible para revolucionar las cremas orgánicas made in Spain. Amapola Biocosmetics, crema sus productos desde cero con un proceso 100% sostenible: consumo energético casi nulo y sin residuos contaminantes.

Crema Regeneradora Rosa Mosqueta de Amapola Biocosmetics. (21 euros/50ml).

Y aunque tiene numerosas hidratantes antiedad en su colección, nos quedamos con la Crema Regeneradora Rosa Mosqueta, una emulsión de textura ligera y de rápida absorción que protege a la epidermis de los agentes externos, evita la deshidratación, retrasa la aparición de arrugas, elimina marcas y manchas y mejor la firmeza gracias al aumento de producción de colágeno y elastina. Todo gracias a un cóctel antioxidante de rosa mosqueta tal y como desvela su nombre, más aceite de germen de trigo y aceite de aguacate. ¿Con cuál te quedas?