5 abr 2021

Lucir una melena sana y brillante no es sólo cosa de champús, mascarillas y tintes (o una mezcla, como el champú que cubre las primeras canas). Es verdad que a veces un buen tinte puede tener efecto rejuvenecedor pero tu melena puede necesitar la ayuda de diferentes tónicos para recuperar su fuerza. Todos hemos oído hablar de champús que favorecen la salud del cabello para evitar su caída pero lo que os traemos hoy es un tónico que, además, tiene el certificado de calidad de Amazon: es decir, que es el más vendido en la plataforma.

Se trata del tónico capilar de hierbas Ron-Quina Kesmar, de la marca Percomar. Gracias a la acción de la quina y el romero, que actúan directaqmente sobre el cuero cabelludo, previene la caída del pelo y evita la generación de seborrea, caspa, pobreza de la piel e infecciones, revitalizando el cuero cabelludo. Tiene un precio de 19,57 euros en Amazon el envase de un litro.

No es un producto nuevo, pero se ha vuelto a poner de moda por sus resultados, avalados por todas las personas que lo han probado. "Mi abuelo era farmacéutico y lo recomendaba a sus clientes hace 50 años. Es un buen producto que puede ayudar a que el cabello se fortalezca y mitigue la caída", dice una usuaria.

Al contrario de lo que suele ocurrir con la mayoría de los productos, Amazon no es el lugar donde puedes encontrarlo más barato. Está a la venta en Primor por 6,25 euros, donde los usuarios también destacan su eficacia: "Me gusta este producto, me ayuda con los picores del cuero cabelludo y no engrasa, al revés, parece que se coma la grasa".

Si hay algo que parece no convencer a algunos usuarios es su perfume, que algunos califican de muy fuerte, por su aroma a hierbas naturales (de hecho, dentro de la botella puedes encontrar hierbas de romero). Pero si esto no te echa para atrás, parece que sus resultados están ampliamente comprobados. ¿Te atreves a probarlo?