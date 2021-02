9 feb 2021

Lo confesamos. Nosotras también hemos fantaseado con hacer crecer el pelo más rápido sin esfuerzos, pero lo cierto es que no hay nada de mágico en cada centímetro que avanza el largo del cabello. Cómo lavarse bien la melena influye, por no hablar de la importancia de mantener un cuero cabelludo sano y activado, y por supuesto, unas puntas hidratadas, fuertes y cuidadas.

Pero siempre se puede hacer más, y además de elegir el champú más adecuado, utilizar exfoliantes en la raíz o acudir fielmente a tu cita con la peluquería, algunas herramientas, como el cepillo masajeador más vendido de Amazon, lo facilitan todo. No es un cepillo de pelo al uso como el que utilizan las coreanas, es un cepillo hecho de silicona con un diseño perfecto para masajear las raíces de la melena y aprovechar todos los beneficios de este gesto.

Video: Descubre cómo lavar la cabeza correctamente ¡y luce melena!

El primero de ellos y uno de los que más preocupa: la óptima limpieza del cabello. Con este masajeador podrás eliminar el exceso de células muertas y evitar las posteriores descamaciones, así como combatir la grasa, la caspa o los picores. Además, se puede utilizar tanto en seco como en mojado, por lo que también es apto para masajear durante la aplicación del champú o del exfoliante para mejores resultados. Su material es tan suave que lo pueden usar todo tipo de cueros cabelludos, hasta los más sensibles y atópicos.

Y así, a la vez que la piel de la zona se mantiene saludable, el uso de este cepillo masajeador también se encarga de mejorar la oxigenación de los folículos y de la circulación para que el pelo crezca más rápido, más sano, más suave, más brillante y más fuerte. Además, entre sus más de 25.000 valoraciones y según quienes ya lo han probado, es ideal para el método curly, ya que ayuda a lavar la melena de forma más fácil. "Me he pasado a la cosmética de cabello natural: sin parabenos, sin sulfatos, sin siliconas... y como estos champús son de burbuja pequeña, el masajeador me ayuda a que el champú me cunda más, a sacar más espuma y a llegar a todo el cuero cabelludo en profundidad. Con la combinación de ambos productos el pelo me está durando más tiempo limpio así que a la larga la inversión se amortiza", comenta una usuaria.

Hazte con él en Amazon por 8,99 euros y empieza a probarlo ya mismo.