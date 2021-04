8 abr 2021

Ahora que se acerca el buen tiempo y que ya estamos absorbiendo los primeros rayos de sol (siempre con protección solar) tenemos que hablar del lifting de pestañas que se acaba de hacer Alba Díaz y que, sin duda, supera el truco de su madre Vicky Martín Berrocal para presumir de ojazos todos los días de la semana. La diseñadora es fan de las postizas para conseguir unas pestañas más largas, con más volumen y con más densidad. ¿El gran incoveniente? Que solo duran unas horas.

Esta vez, nos quedamos con el tratamiento de pestañas que se ha hecho Alba porque dura más de un mes, porque sienta de maravilla a cualquier rostro, porque es perfecto para dejar de utilizar el rímel y la base de maquillaje y porque tendremos una mirada abierta y bonita en la playa, en la piscina, en viajes...

"He llevado pestañas postizas y me quedé sin mis pestañas con el paso del tiempo. El lifting de pestañas que me he hecho es mucho menos agresivo, se ven más naturales y tienes ese efecto de "máscara" constante. Con este tratamiento se encuentra la curvatura perfecta de la pestaña. Es increíble", ha escrito Alba Díaz en Instagram.

Pero lo que más nos ha impresionado es el antes y el después, en el que podemos ver cómo cambia la mirada de la influencer al instante.

Alba Díaz muestra el resultado del lifting de pestaña que se ha hecho en el salón de belleza madrileño Mylittlemomo. pinit

¿Qué es un lifting de pestañas?

El lifting de pestañas es la alternativa ideal a las extensiones. Es más natural y daña menos ya que no se añade ningún tipo de peso que pueda provocar la caída del pelo natural. El lifting se realiza a partir de la raíz de la pestaña, donde se coloca unas almohadillas de silicona junto a un tipo de gel alargador, fijador y voluminizador durante unos 45 minutos. El proceso termina con un tinte para que se recupere el color y el brillo. Los resultados son instantáneos.

Alba Díaz se las ha hecho en el salón de belleza madrileño Mylittlemomo, donde el tratamiento cuesta alrededor de 70 euros y dura de 4 a 8 semanas. Pero podrás encontrarlos en otros centros desde 45 euros. ¿Te apuntas?