8 abr 2021

Nos encanta fijarnos en Amazon para descubrir auténticas joyas en el mundo de la cosmética. No es sólo por la facilidad con la que te llegan los productos a tu casa, sino porque, gracias a los comentarios de los usuarios, conseguimos hacernos una idea de la verdadera efectividad del producto más allá de los esloganes publicitarios. Nos enamoramos de su perfume más vendido y del sérum crece pestañas que arrasa en la plataforma y que asegura resultados en 4 semanas. Y hoy, ha generado una necesidad nueva: la crema facial con color y protección solar que va a convertirse en un imprescindible de nuestro neceser.

Porque sí, porque a todas nos gusta cuidar nuestra piel, pero nuestro ritmo de vida nos impide emplear mucho tiempo en ello y cualquier producto que nos ayude a ahorrar tiempo es bienvenido. Por eso nos ha gustado tanto esta crema de Bella Aurora, porque cuida tu piel, la protege contra los rayos nocivos del sol y le da un toque de color para conseguir el ansiado efecto buena cara. Un tres en uno.

La crema de color antimanchas de Bella Aurora con protección solar, asegura un acabado mate y aterciopelado que simula el bronceado natural. Tiene una alta protección frente a las radiaciones UVA, UVB e Infrarrojos y su formulación incluye activos anti-manchas que atenúan las manchas existentes y previenen la aparición de nuevas, para conseguir una piel uniforme y sin imperfecciones. Además, protege y repara el ADN de las células dañadas, previniendo el envejecimiento prematuro de la piel. Ahora está rebajada en Amazon y puedes conseguirla por 11,90 euros (su precio habitual es 29,05 euros).

Con más de 1000 comentarios y una valoración de 4,4 sobre 5, se ha convertido en uno de los best seller de Amazon. Las usuarias están encantadas: "Es una crema ideal, color acertado, parece una base de maquillaje súper natural y evita la aparición de manchas. Desde que la descubrí hace 3 años no gasto ni maquillaje". Otras destacan su función 3 en 1: "Me está gustando mucho. Por un lado hace varias funciones en un solo producto, crema antimanchas, protección muy alta y crema con color, 3 productos en 1 por lo que se ahorra mucho tiempo, sobre todo por las mañanas".

Si estás buscando una crema con factor de protección, que unifique tu piel y que, además acabe con los signos del envejecimiento prematuro, échale un vistazo a este producto de Bella Aurora. Por lo que cuentan, no decepciona.