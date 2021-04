18 abr 2021

Conseguir que el pelo encrespado quede liso suele ser todo un quebradero de cabeza. Si es tu caso, el alisado brasileño puede ser la solución. Seguro que has oído hablar de este tratamiento a base de keratina, que ya es un clásico de la peluquería. Pero puede que aún no te hayas decidido a probarlo. O quizá ya lo has usado en otras ocasiones y quieres volver a aplicártelo.

Sea cual sea tu caso, ahora Primor te lo pone más fácil con este pack de alisado, el tratamiento capilar más vendido de la perfumería. A diferencia de otros productos similares, no contiene formol, un compuesto que puede dañar el cuero cabelludo y dejar el pelo sin brillo ni suavidad.

Con el alisado brasileño, lograrás reducir el encrespamiento y lucir una melena lisa pinit

El pack contiene tres tipos diferentes de champú, un acondicionador, una brocha y un par de guantes. La caja también incluye un manual que explica cómo aplicar estos productos. Siguiéndolo paso a paso, lograrás reducir el encrespamiento y lucir una melena lisa durante doce semanas (si bien el tiempo puede variar dependiendo de la frecuencia del lavado capilar).

Además del acabado que buscas, también conseguirás proteger tu cabello de la contaminación. Esto es gracias a que contiene ácido hialurónico, que crea un efecto barrera. Si crees que este tratamiento es para ti, ahora en Primor lo tienes por solo 9,99 €.