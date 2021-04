22 abr 2021

Cuando llegas a los 40 y, sobre todo, comienzas a acercarte al cambio de década, deberías introducir nuevos ingredientes en nuestra rutina facial habitual para suavizar las arrugas y reafirmar la piel madura. Es importante mantener tu piel hidratada con cremas adaptadas a tu piel e incluso mascarillas y tratamientos que potencien sus efectos. A Toñi Moreno, que ha cumplido 47 años, le interesa que el paso del tiempo no se manifieste en su piel y ha compartido con nosotros su secreto de belleza.

"Tener esta piel maravillosa a mis 47 años, no es obra de la magia… ¿Mi truquito? Esta mascarilla NIVEA Cellular CryoMask", nos decía la presentadora a través de su Instagram. "Contiene ingredientes que redefinen el contorno facial y reducen las arrugas, devolviendo a la piel en tan solo 10 minutos un aspecto terso, fresco e hidratado con efecto durante 24 horas. Es fantástica… ¡este es mi secreto!", añadía.

La mascarilla NIVEA Hyaluron Cellular Filler + Contorno, de tejido biodegradable, rellena las arrugas, reafirma la piel madura y redefine el contorno facial en sólo 10 minutos. Su fórmula impregnada con sérum, ácido hialurónico y booster de colágeno consigue que la piel de tu rostro tenga más volumen y esté hidratada y reafirmada. Además, activa las células para que produzcan ácido hialurónico y colágeno propios. Además, tiene un precio más que asequible ya que puedes encontrarla en Amazon rebajada de 2,99 a 2,04 euros. Toda una ganga.

Sólo tienes que extender la mascarilla sobre el rostro y relajarte durante 10 minutos para dejarla actuar. Después, retira la mascarilla levantándola por los bordes y limpia cualquier residuo del producto con un disco de algodón. Si quieres añadir un toque de frescor extra a tu rostro, enfríala en el frigorífico antes de usarla. Toñi incluso se atrevió a mostrarnos en sus stories el momento en el que se la ponía... juzga tu mismo.

La presentadora la usa cada semana y asegura que los resultados son inmediatos. "Yo vengo por la noche, me acabo de duchar, me pongo el pijama, me relajo y me la aplico"; nos cuenta. "Mirad cómo queda la piel de tersa e hidratada. ¿A que no me veis ninguna arruga? Con este descubrimiento os he cambiado la vida"; concluía.

Gente sin complejos y con una piel 10 años más joven, el cóctel perfecto.