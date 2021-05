12 may 2021

A pesar de que deberíamos proteger nuestra piel del sol durante todo el año, sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Que sabio es el refranero popular. En este caso, queremos decir que muchas de nosotras sólo nos acordamos del fotoprotector solar cuando llega el buen tiempo. Tanto si perteneces a este grupo como si eres de las que nunca sale de casa sin su crema con SPF, deberías saber que no sólo los fotoprotectores protegen tu piel de los efectos perjudiciales del sol. Aplicar sobre la piel antioxidantes vitamina C y péptidos de cobre, pueden hacerla mucho más resistente a la radiación, evitando así las cadenas de radicales libres.

El organismo posee su propio suministro de antioxidantes, pero van disminuyendo con el paso del tiempo y con diferentes causas externas como el estrés o la contaminación. Por eso es importante mantener nuestros antioxidantes recargados a través de una dieta equilibrada (incorpora los frutos rojos a tu día a día) y el correcto cuidado de la piel. Puede que ya lo sepas todo sobre la vitamina C, pero a lo mejor se te escapa qué son los péptidos de cobre. "Es famoso por ser hasta 40 veces más eficaz en la protección de la piel que otros principios hermanos, como la vitamina C", dice Estefanía Nieto, directora técnica de Boutijour. Pero aún así no menospreciamos los efectos de la vitamina C y otras con poderes antioxidantes como la A o la E.

¿Y cómo ayudan los antioxidantes a luchar contra los radicales libres y, por tanto, a hacer nuestra piel más resistente contra el sol? Sacrificándose por nosotros. Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, nos lo cuenta de forma técnica: "Las células de la piel poseen moléculas que están rodeadas por electrones, los cuales se pueden perder cuando están sometidos a la radiación. Cuando algo así ocurre, las moléculas empiezan a robarse electrones entre unas y otras para intentar equilibrarse, lo que provoca un desajuste y un robo infinito de electrones". Esos son los radicales libres y para luchar contra ellos, están los antioxidantes. “Los antioxidantes poseen electrones que regalan desinteresadamente a estas células para compensar los radicales libres, parando el ciclo continuado de robo entre unas moléculas y otras”, dice Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates.

Aquí tienes un sérum y tres cremas con amplios efectos antioxidantes que te ayudarán a optimizar los efectos de tu fotoprotector.

Medik8 Copper PCA Peptides

Compuesto por potentes antioxidantes como los péptidos de cobre que ayudan a neutralizar la amplica gama de radicales libres que pueden causar envejecimiento prematuro de la piel. Además te deja una piel hidratada y visiblemente más joven con un tacto sedoso y suntuoso. Disponible en PromoFarma por 99,43 euros.

Sesderma C-Vit Radiance fluido luminoso

Tratamiento rejuvenecedor que ayuda a que la piel recupere el tono saludable y vuelva a lucir luminosidad y vitalidad. La vitamina C, junto con el exclusivo complejo clarificante Pal-KTTKS, influye en la producción de melanina contribuyendo a aclarar las manchas y evitando la formación de otras nuevas. Además, el extracto de naranja dulce realiza una suave exfoliación que ayuda a la regeneración de la piel, al mismo tiempo que le aporta brillo y la dota de un aspecto más saludable y una mayor luminosidad. Encuéntralo en PromoFarma por 27,69 euros.

Crema Multi Active Día, de Clarins

Formulado con un extracto exclusivo de cardencha antioxidante y revitalizante, integrado en un sistema de encapsulación de alta tecnología, actúa allí donde tu piel más lo necesita. Tus arrugas se alisan visiblemente, tu piel está luminosa, llena de energía y lista para superar todos los desafíos. Disponible en Douglas por 29,95 euros.

Hydrating Triple Rose Renewing Moisturizer

Además de equilibrar tu piel te ayudará a auto-defenderla y reforzarla de los daños externos. Compuesta por un mix de activos 100% naturales donde destaca la rosa en sus presentaciones más sublimes (rosa damascena, rosa blanca marroquí y semillas de rosa de mosqueta). Las distintas fórmulas de la rosa se encargan de eliminar las toxinas y recuperan los tejidos dañados consiguiendo que la piel esté tonificada, reequilibrada y vitalizada. Hidrata y calma la piel, tiene propiedades antiedad, anti-inflamatorias, tonificantes y antioxidantes. Contiene también unas algas que se encargan de estimular la microcirculación para reducir las manchitas rojizas y equilibrar la piel y sándalo para potenciar la suavidad de la textura de la piel del rostro. Encuéntrala en mumona.com por 74 euros.