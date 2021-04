12 abr 2021

Agregar un tratamiento antioxidante a tu rutina facial es sinónimo de luminosidad en tu piel pero no sólo eso, sino que además la protege de los efectos nocivos del sol, la contaminación y los radicales libres (siempre y cuando lo combines con una crema con factor de protección). La reina Letizia ya conoce las bondades de la vitamina C, uno de los activos antioxidantes más conocidos, pero no es el único.

Los activos antioxidantes evitan el envejecimiento prematuro de la piel, reducen las arrugar y líneas de expresión, neutralizan los radicales libres y estimulan la producción natural de colágeno. Ahí es nada. Como te hemos dicho, la vitamina C es el más conocido pero existen muchos otros activos con un gran poder antioxidante y depende de las necesidades de tu piel debes elegir un producto u otro. Los principales activos antioxidantes son la vitamina E (y la C, por supuesto), el ácido ferúlico, el resveratrol, el retinol, la genisteína y la niacinamida. Aquí tienes una selección de productos con estos compuestos para que los incorpores a tu rutina diaria:

Vitamina C: Sérum diario Omorovicza

Se trata de un potente tratamiento iluminador que ayuda a combatir los signos habituales del envejecimiento. El estado estabilizado de la vitamina C, un potente antioxidante, crea la base para este sérum lechoso, que ayuda a proteger de las agresiones ambientales a la vez que equilibra la pigmentación para conseguir un tono más unificado. Contiene ácido hialurónico para ofrecerle humedad intensa y conseguir hidratación de larga duración. Tras su uso, obtendrás un cutis luminoso, saludable y visiblemente juvenil. Consíguelo en Douglas por 105 euros.

Vitamina E: Body Cream de Babaria

La Vitamina E, protectora por excelencia, mejora la elasticidad de la piel y tiene propiedades antioxidantes. Está vinculada a la juventud y al buen estado de la piel por sus cualidades nutrientes. Encuéntralo en Douglas por 2,99 euros.

Ácido ferúlico: Pigmentclar Sérum de La Roche Posay

Sérum que proporciona una corrección global dejando un tono de la piel más uniforme y un resultado que se mantiene hasta tres semanas después del tratamiento. Reduce las manchas y los defectos en la pigmentación gracias a su potente complejo antimanchas con Phe-Resorcinol, Ginko y ácido ferúlico. Está en Douglas por 26,95 euros.

Resveratrol: Ampollas Xensium Proteoglicanos Resveratrol Antiox

Los ingredientes que componen estas ampollas hidratan la piel y aportan elasticidad y firmeza al rostro. El resveratrol evita la oxidación de los radicales libres, de manera que actúa como un potente antioxidante, previniendo el envejecimiento prematuro de la piel. Los proteoglicanos aportan elasticidad y resistencia a la piel, mientras que la vitamina C tiene un potente efecto antioxidante. El envase de 10 unidades está en Douglas por 11,95 euros.

Retinol: Cápsulas Retinol Ceramide Night Serum de Elizabeth Arden

El Retinol es extremadamente sensible a la luz y al aire esta es la razón de presentarlo en cápsulas, de esta manera es un 76% más potente que el retinol no encapsulado. Las Cápsulas Retinol Ceramide Night Serum aseguran la potencia del Retinol en cada aplicación. Este ligero suero semitranslúcido aporta los poderosos beneficios del Retinol para eliminar las arrugas, mejora la hidratación y repara la barrera cutánea gracias a las ceramidas. Encuéntralo en Douglas por 49,95 euros el envase de 60 cápsulas.

Genisteína: Crema Anti-Edad Splendor 10 Noche de Bella Aurora

El objetivo de este producto es retrasar los efectos visibles del envejecimiento a través de la epigenética. Con genisteína de soja liposomada, un booster del colágeno que estimula la producción de colágeno, redensifica la piel desde el interior y reduce arrugas y líneas de expresión. Con ácido glicólico de propiedades regeneradoras. Encuéntrala en Douglas por 25,95 euros.

Niacinamida: Niacinamide 10% + Zinc 1% de The Ordinary

La niacinamida (vitamina B3) está indicada para reducir la aparición de manchas de la piel y la congestión, equilibrándola. Perfecto para piel grasa y propensa a las manchas. Este gel-suero transparente ayuda a mejorar visiblemente la apariencia de los poros dilatados y el tono de la piel irregular. El zinc agregado regula suavemente la producción de sebo para revelar una tez clara y reconfortada. Puedes encontrarlo en Douglas por 6,25 euros.