14 may 2021

¿Se pueden eliminar las estrías? Sí, se puede. ¿Es una tarea fácil? No, no lo es. Estas fracturas en la piel provocadas por cambios de peso excesivos, embarazos, aumento de masa muscular y otros factores, es uno de los problemas estéticos que más preocupan a las mujeres junto con la celulitis. Pero la buena noticia es que estas líneas que aparecen con más frecuencia en brazos, abdomen, espalda, caderas, glúteos y piernas no solo se pueden prevenir, sino que también se pueden difuminar con constancia y buenos cosméticos.

"Para tratarlas con éxito hay que aprovechar su aparición. Al tratarse de una lesión ligada estrechamente a la elasticidad de la piel y su capacidad de tensión, existen factores de riesgo que puedan provocar su aparición. Lo ideal es nutrir e hidratar la piel con la cosmética y la dieta adecuada. El ritual debe realizarse mañana y noche, aplicando una crema sobre las zonas críticas con un suave masaje circular, que estimule la síntesis de colágeno", explica el dermatólogo Gabriel Serrano, fundador de Sesderma.

Nuestra apuesta de hoy va para un nuevo gel antiestrías de farmacia que ya está arrasando en Instagram por todos sus beneficios. Pista: es de la misma firma made in Spain que la bruma antiedad creada por Josie y del anticelulítico que funciona.

Se trata del Gel de Tratamiento Antiestrías de Mi Rebótica, que contiene una fórmula con activos naturales que "proporcionan elasticidad y firmeza a la piel, actuando en las estrías de cualquier origen y reduciendo su inflamación. Además, previene la aparición de nuevas estrías al estimular la producción de fibras de colágeno y elastina y ejercer una acción restauradora de la función barrera de la piel", explican desde la firma.

Su fórmula contiene aceite de centella asiática, Pronalen reafirmante, Striover, Regu-stretch y extracto de cola de caballo. Un cóctel que ayuda a mejorar la cicatrización, a restaurar la barrera de la piel, a aumentar la capacidad elástica de la piel, a mejorar su textura y a conservar la integridad estructural y a desarrollar tejido conectivo. En definitiva, reduce la longitud, el grosor y la apariencia tanto de estrías rojas como blancas. Está disponible en la web de Mi Rebótica y cuesta 23,90 euros. Hazte con ella ya mismo y presume de piel bonita este verano.