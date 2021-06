2 jun 2021

Prácticamente todo tu neceser ya tiene integrado un pequeño porcentaje de factor solar para que vayas protegida 24/7 cada vez que sales de casa. Hay infinidad de cremas con protección solar y hasta bases de maquillaje baratas que combaten arrugas y manchas pero... ¿alguna vez has oído hablar de la protección solar oral? Se trata de un complemento alimenticio que es ideal para completar la protección en esas pieles que necesitan ir mucho más allá de los fotoprotectores o para ciertas situaciones en las que ir un paso por delante con estos suplementos te salvará de los riesgos.

Para descubrir todo sobre la también conocida nutri protección, la farmacéutica Reme Navarro Escrivá, fundadora de Mifarma, ha contado todos los detalles en Instagram. ¿Qué es la protección solar oral? "Las cápsulas de protección solar son complementos alimenticios que entre sus componentes destaca los betacarotenos, vitaminas y extractos naturales que ayudan a proteger todo tipo de piel de las radiaciones solares", explica la experta.

Tomarlas a diario ayuda prevenir y reparar el daño causado desde el interior. Pero la primera recomendación primordial es que no son un sustituto de cremas solares por vía tópica. "No olvides aplicar protector solar en tu piel cada 2 horas ya que la fotoprotección oral no sustituye a las tópica, es un complemento", advierte la farmacéutica. Entonces, ¿para qué sirven? Su fórmula hace que estemos protegidos durante todo el día, sobre todo si hemos aplicado mal el protector solar tópico.

"Es ideal para proteger del sol a personas con piel rosácea, melasma y dermatitis atópica. Garantizan una buena exposición solar en personas con psoriasis o vitíligo que necesitan tomar el sol, de esta manera están protegidos a la vez de los rayos solares. Son ricas vitaminas y antioxidantes. Previenen la aparición de manchas. Producen colágeno y elastina, por lo que mejora la apariencia de la piel. Pueden usarla todo tipo de pieles, incluso los niños (algunas son en formato sobres). Ideal para deportistas, ya que al hacer deporte se suda y la protección pierde su eficacia", comenta Reme Navarro.

Desde la primera toma, las cápsulas actúan contra la radiación ultravioleta y por lo tanto, contra las quemaduras y el envejecimiento, y contra la radiación infrarroja, la culpable de que aparezcan manchas en la piel. "La mayoría de ellas, se deben tomar media hora antes de exponerte al sol, una vez al día y con abundante agua", concluye la experta.