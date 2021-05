14 may 2021

A pesar de que ya descubrimos las mejores cremas antiarrugas de Mercadona, hay otra de la que no hablamos y que no podemos dejar escapar ahora que el sol va a estar mucho más presente en nuestros rostros. A nuestros últimos imprescindibles de Deliplus, como este sérum para el pelo encrespado o este sérum antimanchas low cost, tenemos que unir una crema con vitamina C y protección solar para aumentar las posibilidades a la hora de crear una rutina de belleza asequible.

Es uno de los cosméticos más vendidos de la cadena valenciana, tiene etiqueta made in Spain y su fórmula ligera y suave tiene los ingredientes que todo neceser necesita para rejuvenecer a partir de los 40 y prevenir las arrugas.

Se trata de la crema Vitamina C 50+ de Viseger Pharma que llegó a la sección de belleza del supermercado el verano pasado y que hemos rescatado ahora que estamos más expuestos al sol. Entre sus ingredientes estrella se encuentran: la vitamina C, que ilumina al máximo, protege a la piel de los radicales libres y tiene un efecto despigmentante para acabar con las manchas. Su concentración es de un 1%, un porcentaje muy bajo pero que desde la firma española aseguran que es vitamina C estabilizada, de gran pureza y fotoestabilidad, y altamente biodisponible, con un 2,4 veces más penetración en la piel.

También contiene té verde, glicerina, provitamina B5 y flavonoides. Además, no contiene aceites, por lo que es ideal para todo tipo de pieles, incluso para las más grasas.

Según las opiniones de Internet, su textura es muy suave y ligera, y se absorbe con gran rapidez, un punto a favor a la hora de aplicar cremas faciales en verano. Pero lo que más nos gusta de todo es que su fórmula tiene fotoprotector, un concentrado encapsulado con una gran estabilidad en el producto. Su acción global es antioxidante, neutraliza los radicales libres y los rayos UV, así como los efectos negativos de la polución y la luz azul. Pero si lo que de verdad quieres es salir con la protección facial puesta y prevenir las arrugas y las manchas, esta es tu crema.

Hazte con ella en Mercadona por 7 euros y transforma tu piel ya mismo.