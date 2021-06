3 jun 2021

Compartir en google plus

El aceite corporal seco se ha incorporado hace poco a nuestra rutina de belleza (sobre todo cuando empieza el buen tiempo) pero ha conseguido convertirse en uno de nuestros imprescindibles. Tanto, que es el producto que no puede faltar en tu neceser cuando te haces una escapadita veraniega o cuando te vas de vacaciones.Vicky Martín Berrocal lo tiene más que claro yEugenia Silva también ha sucumbido a los encantos de un buen aceite seco. Del que vamos a hablarte hoy, además de proporcionarte un brillo glossy super favorecedor para el verano, cuida tu piel de los efectos del envejecimiento prematuro. Todo un must que, si pruebas, no vas a poder separarte de él.

Se trata del Shimmering Body Oil de Dr. Sebagh, un tratamiento corporal anti envejecimiento que aporta una potente hidratación y nutrición junto con un precioso efecto de iluminación y brillo que deja la piel tan bella como se siente. Esta fórmula delicadamente perfumada restaura la barrera de la piel, hidratando instantáneamente y nutriendo profundamente.

Es perfecto para restaurar la barrera de la piel, hidratarla y nutrirla, minimizando la aparición de finas líneas y arrugas allí donde se aplica. Por si fuera poco, sus dos tipos de madreperla aportan un espectacular efecto bronceado-dorado para disfrutar de una piel con glow durante todo el año. Este verdadero reparador de la barrera cutánea deja la piel más suave y lisa sin una pizca de grasa mientras sus activos antiinflamatorios minimizan las rojeces, los picores y la irritación.

Puedes aplicardo por todo el cuerpo para conseguir un efecto bronceado, o en determinadas áreas, como un iluminador, para resaltarlas. Los pigmentos dorados proyectan sobre la piel un brillo sutil y sofisticado en zonas como las clavículas o los hombros, aportando un efecto glossy muy favorecedor para los días y las noches de verano. Si te ha convencido este producto, puedes encontrarlo en la web de Pasión por la cosmética o en la de Perfumería Milú por 69 euros.

¿Te gusta el efecto que proporciona a tu piel un aceite seco iluminador? El mundo de la cosmética es enorme y puedes probar estas otras opciones:

Body Shimmer Oil de Rituals

Con diminutas partículas minerales brillantes, el aceite nutre la piel bronceada y le aporta un acabado satinado y brillante. El suave y delicado aroma del loto sagrado y el té blanco suaviza y perfuma, mientras que el activador del bronceado prolonga su duración. Puedes encontrarlo en su web por 19,50 euros.

Prodigieuse Or de Nuxe

Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz están enamoradas de este aceite. Está indicado para nutrir, reparar y suavizar en un solo gesto el rostro, el cuerpo y el cabello. Sus Nácares de Oro Multirreflejos iluminan todas las pieles y todos los cabellos con sutiles reflejos dorados. Lo puedes encontrar en MiFarma por 18,07 euros.

Aceite Sublimador al Monoi y Morinda de Polysianes

El aceite Sublimador Polysianes que hidrata, nutre, embellece la piel a la vez que le aporta un toque sofisticado potenciando el tono del bronceado. Apto para el uso en rostro, cabello y cuerpo. Está disponible en Farmafresh por 13,99 euros.