28 jul 2020

La sección beauty de Mercadona tiene grandes éxitos superventas gracias a su calidad similar a los productos de alta gama, pero a un precio mucho menor. Ejemplo de ello son estas ampollas que se han convertido en un cosmético antiedad infalible, esta crema de 5 euros o estos productos de maquillaje que imitan a los de lujo. Junto a ellos estaba el aciete seco 24K, un producto que era un imprescindible para muchas mujeres y que Mercadona ha decidido reitar de su venta.

Hablamos del el Aceite Seco 24k Gold Progress de Deliplus, la marca de belleza de Mercadona, un producto multiusos que puedes usar tanto en el pelo como en la piel y que tenía muy buenas opiniones gracias a los notables resultados que dejaba. Tal ha sido la decepción de los clientes de este aceite, que las redes sociales se han inundado de mensajes pidiendo su regreso. Y no nos extraña.

Buenos días. Lo sentimos, pero ya no disponemos de este aceite en nuestro surtido. No obstante, vamos a informar a los responsables de que te gustaría seguir comprándolo. Un saludo. — Mercadona (@Mercadona) July 16, 2020

Y es que recurrir a un aceite para proporcionar un extra de hidratación en tu melena y en la piel, ya sea del rostro o del cuerpo, es una decisión de lo más acertada en verano. Con el calor, el sol, el agua de la piscina, etc., la sequedad se convierte en la protagonista de nuestra rutina de belleza. El aceite en seco no da grasa por lo que es un producto al que muchas recurren. Este de Mercadona costaba además 6,85 euros y era ya el 'must have' del verano de muchas.

Parece que la cadena de supermercados está actualizando y renovando su gama de productos y ha decidido retirar este superventas. Pero no ha sido el único, también ha desaparecido la mascarilla de color verde con extracto de bambú y proteínas de perla, centrada en el alisado del pelo y que se vendía por 2,40 euros, o el Sérum Fluido para alisar el cabello. Dadas las quejas de los clientes, ¿volverá Mercadona a incluir este producto estrella? ¡Esperemos que sí!