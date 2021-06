4 jun 2021

La mayoría de las mujeres tienen celulitis y piel de naranja pero no es hasta verano cuando comenzamos a preocuparnos más por su apariencia. Famosas comoDafne Fernández, Ana Milán y hasta la reina Letizia cuidan su piel con diferentes tratamientos y cosméticos para reducirla. Lo último que hemos encontrado para acabar con ella y remodelar nuestro cuerpo viene directamente de Mercadona y no es una crema, sino un tratamiento intensivo que no sólo elimina la celulitis, sino que reduce la grasa y remodela tu figura.

Se trata del Concentrado Meso-Anticelulítico Deliplus, un tratamiento corporal intensivo muy eficaz contra la celulitis, compuesto por activos con una fórmula innovadora gracias a su triple acción: lipolítica, reestructurante y reductora.

Su fórmula está compuesta por varios activos muy importantes para tratar la celulitis:

- Cafeína y carnitina: acción lipolítica y quemagrasas.

- Extracto de hoja de alcachofa: efecto drenante y tonificante.

- Silicio orgánico, aceite de soja, ácido hialurónico de bajo peso molecular y centella asiática: efecto reestructurante y remodelante.

- Cóctel de vitaminas antioxidantes (A, C, E, B3), extracto de raíz de cúrcuma Longa y Epigalocatequingalato: acción renovadora y antioxidante.

- Quelante del hierro: actúa como un imán que elimina el hierro acumulado por exceso en el tejido graso, responsable de la inflamación propia del trastorno dermatológico.

- Ribosa: acelera el metabolismo de las células.

Si tienes abundante celulitis, se recomienda aplicar la cantidad de un vial diariamente en la piel limpia en las zonas a tratar durante 15 días. mediante masajes circulares hasta su completa absorción. Si no tienes demasiada, valdría con mezclar unas gotas de este concentrado con tu crema corporal habitual y masajear sobre la zona deseada una vez al día.

Y como la gran mayoría de productos de Mercadona, su precio es una pasada. Puedes conseguir un envase con 15 viajes por 8,50 euros y aseguran que el aspecto de tu celulitis mejorará visiblemente. ¿Vas a probar?