2 jun 2020

Practicamente todas las reinas del pop estadounidenses se han manifestado para unirse al grito de dolor y solidaridad por la muerte de George Floyd, una pérdida que ha llevado a la calle a miles de estadounidenses y desatado los temidos disturbios en algunas de las grandes ciudades del país. Beyoncé, lideresa allí donde aparezca, ha colgado en su perfil de Instagram un vídeo en el que anima a sus seguidores a protestar en las calles y a formar peticiones para que se encarcele y juzgue a los policías responsables de la muerte de Floyd. "Todos hemos sido testigos de su asesinato a plena luz del día. Estamos destrozados y estamos muy disgustados. No podemos normalizar este dolor", dice Bey en su vídeo, que lleva casi 8 millones de visualizaciones. "Sea cual sea tu raza, estoy segura de te sientes sin esperanza por culpa del racismo que sufrimos en América ahora mismo. Se tienen que acabar los asesinatos sin sentido. Se tiene que acabar lo de pensar que la gente de color vale menos que otros seres humanos. No podemos seguir mirando hacia otro lado", continúa.

"Hemos visto muchas veces en el pasado que estos asesinatos violentos no han tenido consecuencias. Sí, a veces alguien era condenado, pero estamos muy lejos todavía de que se haga justicia. Por favor, firmad las peticiones y continuad rezando para que la paz y la compasión curen nuestro país. Gracias", concluye Beyoncé. No es la única gran estrella que ha escrito sentidos mensajes en sus redes. Rihanna escribió en Instagram que dejaba las redes "para evitar escuchar de nuevo la agonía de George Floyd, rogando una y ora vez por su vida". Billie Eilish publicó en Instagram un breve ensayo sobre el privilegio de la blanquitud: "Si todas las vidas importan, ¿porque las personas negras son asesinadas solo por ser negras? ¿Por qué se persigue a los inmigrantes? ¿Por que las personas blancas tenemos oportunidades que no tienen las de otras razas?".

Un manifestante fotografió a Ariana Grande manifestándose en Los Ángeles.

Algunas estrellas no solo publicaron sus mensajes en las redes sociales, sino que también salieron a la calle con sus pancartas para unirse a la convocatoria de Black Lives Matter, el movimiento que lucha contra el racismo en Estados Unidos. Ariana Grande fue una de ellas. Aunque llevaba una gran mascarilla, un fan pudo fotografiarla manifestándose en Los Ángeles. En sus redes escribió: "Por favor, seguid firmando peticiones, haciendo donaciones, hablando con vuestros familiares y amigos sobre este casi, leyendo lo que se publica y compartiendo links y recursos. Os recuerdo amablemente que esto no se va a terminar ni terminará mañana si te limitas a publicar algo una sola vez".

Emily Ratajkowski subió a su perfil de Instagram una foto de la manifestación.

Emily Ratajkowski, una de las influencers más combativas, también acudió a la manifestación en Los Ángeles con su pancarta y subió una foto a sus redes sociales. también se vio a otras estrellas, como Halsey y Lauren Jauregui o Tinashe, manifestándose como cualquier otra persona. Sus fans no han dejado de mostrar su admiración por la manera en que todas estas celebrities han puesto su seguridad en peligro para sumarse a las protestas. Otras como Janelle Monáe y Chrissy Teigen han tomado otra vía para apoyar a los manifestantes: han donado dinero para financiar su fianza y defensa legal en caso de que sean detenidos. Las más grandes demuestran, una vezmás, que la solidaridad en el mundo del pop es unánime.