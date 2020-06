9 jun 2020

La inesperada decisión ha cogido por sorpresa hasta la propia Serena Williams, absolutamente desconocedora de que su marido iba a tomar una determinación de este calibre. Tiene todo que ver con la oleda de furia y dolor que ha estallado en Estados Unidos por la muerte de George Floyd en una detención policial, y que ha visibilizado el conflicto racial que sigue abierto en la sociedad estadounidense. Alexis Ohanian, fundador y CEO de Reddit, el sitio web más visitado del mundo con 550 millones de usuarios, ha decidido dimitir de su cargo para que una persona negra pueda ocupar la máxima posición en su propia empresa. Se trata de un movimiento totalmente inédito en el 'establishment' de la economía digital, probablemente el más competitivo del mundo.

Una imagen reciente de Serena Williams y su marido, fundador de Reddit. pinit

El mensaje de Alexis Ohanian, marido de Serena Williams desde 2017, en Instagram es contundente. "Fundé Reddit hace 15 años para ayudar a las personas a encontrar su comunidad y un sentimiento de pertenencia. Hace tiempo que hacer lo correcto está pendiente. Lo hago por mí, por mi familia y por mi país. Como padre, necesito ser capaz de contestar a mi hija cuando esta me pregunte: ¿Qué es lo que hiciste? He dimitido como miembro de la directiva de Reddit y he urgido al resto de los ejecutivos a que nombre a una persona negra. Además, usaré los beneficios futuros de las acciones de Reddit para ayudar a la comunidad afroamericana y luchar contra el odio racial. Empezaré con una donación de un millón de dólares. Creo que esta dimisión realmente puede ser una muestra del liderazgo que es necesario hoy por parte de las personas que detentan el poder. A todos los que están luchando por arreglar nuestro sistema averiado: no os detengáis".

Un retrato de Alexis Ohanian y Serena Williams el día de su boda, en 2017. pinit

La multicampeona del tenis Serena Williams no supo de la decisión de su marido prácticamente hasta que la anunció. De hecho, confesó que su dimisión la había dejado "en shock". "Mucha gente piensa que le dije algo, que le forcé o que le convencí, pero para nada", explicó durante un 'live' en Instagram. "Es una decisión cien por cien suya, lo cual es fantástico. La verdad es que Alex jamás me escucha", añadió entre risas. Por su parte, Alexis Ohanian volvió a referirse a la hija de ambos, Olympia. "En algún momento, Olympia tendrá que hablar con nosotros, pero especialmente contigo (refiriéndose a Serena), sobre porqué tiene que trabajar mucho más duro y con muchas más desventajas. Eso es algo que me enfada muchísimo"..