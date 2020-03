12 mar 2020

Que Máxima de Holanda es un icono de estilo cuando hablamos de nuestras royals favoritas es indiscutible. La reina de Los Países Bajos tiene un estilo muy nórdico (de eso no hay duda), sin embargo y poco a poco (con perdón de la reina Letizia) se ha ido convirtiendo en una de las royals mejor vestidas cuando se trata de looks 'classy' pero con un toque rompedor. Por eso, no titubeamos cuando decimos en alto que Máxima sería la invitada perfecta, y es que, solamente en lo que lleva de visita oficial por Indonesia (a pesar de la crisis del Coronavirus) la reina ha llevado cuatro look ideales para la época de BBC.

Parece que esta temporada las flores serán las protagonistas. Pero también las capas. Lo ha demostrado Meghan Markle en dos de sus últimas apariciones: la primera con un vestido rojo de ensueño y la segunda, con un total look en verde que dinamitaba su salida por la puerta grande de la familia real británica.

Muy lejos de Londres, concretamente en Jakarta, Máxima lucía casi a la vez que la Duquesa de Sussex (más o menos, por si seguiaís minuto a minuto a ambas) un vestido de flores con semi capa solo apto para las invitadas de boda más estilosas. Sin duda, una opción de sobresaliente que la reina combinó con un tocado de lo más discreto y unos salones marrones, a conjunto con el maxi cinturón que eligió para marcar su figura. El diseño lo firma Natan, una de las marcas fetiches de la royal y nosotras, ya estamos en busca y captura de una versión low cost.

Las flores y los estampados continuaron siendo los protagonistas en dos looks más, el primero, con un vestido blanco roto con bordados y transparecias que ya le habíamos visto en otra ocasión (lo que demuestra que la reina no duda en acudir a modelitos de fondo de armario) que combinó con un cinturón fino verde y una pamela a conjunto. ¿Alguien pone en duda lo que hemos comentado al principio del artículo? ¡Esperamos que no! Es un estilismo perfecto para una boda al aire libre. No obstante, para su visita a Sumatra, la reina optó por un vestido algo más sencillo, de corte midi y manga XL que nosotras luciríamos para un evento campestre o una fiesta imformal sin el tocado.

Aunque tenemos que reconocer que nuestro look favorito ha sido su vestido de inspiración "Pretty Woman" que ya lució el año pasado y que nos enamoró entonces y sobre todo, ahora.

Combinado con guantes marrones y una pamela de rafia, Máxima demostraba que cuando se trata de viajes oficiales, siempre se corona como la reina de las BBC. Y es que, sus estilismos piden a gritos que los copiemos esta primavera.