11 jun 2020

La polémica suscitada por J.K. Rowling, acusada de tránsfoba por la comunidad trans, comienza a mostrar el aspecto de una disputa generacional. Mientras muchas mujeres feministas de la generación de la escritora argumentan con ella que las mujeres que podemos llamarnos así contamos con una configuración biológica determinada que incluye menstruar, los millennials y centennials admiten generalmente que las mujeres trans sí tienen derecho a llamarse a sí mismas mujeres, aunque no menstruen o no tengan las características biológicas del sexo correspondiente. Emma Watson, una de las feministas jóvenes más visibles e influyentes, ha sido contundente en esta disputa. La intérprete de Hermione Granger escribió en Twitter: "Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sin que se les cuestione constantemente". Quiero que mis 'followers' trans sepan que yo y muchas otras personas en el planeta os vemos, os respetamos y os queremos tal y como sois". Muchos de sus compañeros de reparto en Harry Potter hicieron lo mismo.

Daniel Radcliffe, el inolvidable Harry Potter, tampoco quison contemporarizar y fue contundente: "Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo (J.K. Rowling) o yo".

Bonnie Wright, la actriz que dio via a Ginny Weasley, también acudió a Twitter para dejar clara su posición en toda esta polémica suscitada por J.K. Rowling. "Si "Harry Potter" te ofreció amor y te hizo sentir pertinente e incluido, tienes que saber que ese amor es infinito y está disponible sin juicios ni cuestionamientos. Las mujeres trans son mujeres. Te reconozco y te quiero".

Evanna Lynch, la inolvidable Luna Lovegood, también recurrió a Twitter para mostrar su apoyo a la comunidad trans. "Sentir que no encajas o que no eres aceptado tal y como eres es el peor sentimiento que un ser humano puede experimentar. No voy a contribuir a marginar a las mujeres y hombres trans más de lo que ya lo están. Y aplaudo el inmenso valor que muestran al aceptarse a ellos mismos. Creo que todos tendríamos que escuchar sus historias de vida". Además, añadió una matización interesante: "Creo que es irresponsable tener una conversación sobre un tema tan delicado en Twitter, donde las ideas han de fragmentarse tanto. Ojalá Jo (J.K. Rowling) no lo hubiera hecho".

Katie Leung, la actriz que interpretó a Cho Chang, prefirió no entrar en una discusión y aprovechó que muchos de sus seguidores le preguntaban por la polémica creada por J.K. Rowling para publicitar organizaciones que apoyan a las mujeres trans negras y al movimiento Black Lives Matter.

Noma Dumezweni, la actriz que interpretó a Hermione Granger en la versión musical de "Harry Potter" que se vio en el West End londinense y en Broadway, respondió a J.K. Rowling con una serie de tuits en los que enunciaba los nombres de mujeres trans activistas y populares: "Querida Jo: Marsha P. Johnson. Sylvia Rivera. Indya Moore. Angelica Ross. Tamara Adrián. Rebecca Root. Isis King. Laverne Cox. Caitlyn Jenner. Lily and Lana Wachowski. Trace Lysette. Andreja Pejic. Tracey Norman. Janet Mock. April Ashley, etc, etc, Wikipedia", le sugirió a la escritora. Y añadió: "Como respeto mi vida y la de mis amigas trans, te remito a la experiencia de sus propias vidas, no a borrarlas. Son mujeres. Hay magia en la escucha. Sus historias tienen milenios de vida".

También Eddie Redmayne, protagonista de "Animales fantásticos", el spin-off de "Harry Potter", quiso desmarcarse de las declaraciones de J.K. Rowling. Recordemos que el actor dio vida a Lili Elbe, la protagonista de "La chica danesa", una película que narra la historia de la primera mujer trangénero que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. "Discrepo con los comentarios vertidos por J. K. Rowling. Las mujeres transgénero son mujeres, los hombres transgénero son hombres y todas las identidades no binarias son totalmente válidas", escribió en un comunicado. "Nunca querría hablar en nombre de la comunidad pero sé que mis queridos amigos y compañeros transgénero están cansado de que sus identidades sean cuestionadas constantemente. Algo que a menudo se traduce en violencia y agresiones. Simplemente quieren vivir sus vidas en paz y es hora de que les dejen hacerlo".