12 jun 2020

Los famosos estadounidenses han dado un paso al frente en la lucha contra el racismo, intensificada en las últimas semanas después de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial. Anoche fue el turno de Robert De Niro, que quiso compartir su experiencia como padre de seis hijos biraciales. Contar cómo es su realidad y su día a día en una sociedad que no se lo pone nada fácil por el color de su piel.

De Niro intervino en el espacio televisivo 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', y fue allí donde se sinceró sobre un asunto que está copando las informaciones desde hace un par de semanas. "Mis hijos son todos medio negros e, incluso yo, doy ciertas cosas por sentadas", comenzaba explicándose. "Cuando las personas dicen que les dicen a sus hijos: 'Mantén tus manos arriba cuando cualquier policía te detenga, mantén tus manos en el volante, no hagas ningún movimiento repentino, no pongas tus manos debajo, no hagas esto... Eso asusta. Eso tiene que cambiar", continuaba para lanzar esa reflexión sobre cómo las autoridades del orden tratan a la población negra.

Y decía, en clara alusión a cómo actúan ciertos agentes ejerciendo un abuso de fuerza y autoridad: "Cualquiera que haga daño a otra persona sin otra razón que no sea la autodefensa o la defensa de otras personas que tenga a su alrededor, no debería estar desempeñando ese trabajo".

"Las protestas y todo lo que está sucediendo, es con razón. La gente está tan enfadada, que no les importó salir a la calle Dijeron: 'Voy a salir de todos modos'", argumentaba, dejando caer que, a pesar de la pandemia, la población ha decidido que debía primar la reivindicación ante un mal endémico que se pretende erradicar.