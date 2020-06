19 jun 2020

A lo largo de la historia del cine hemos visto cómo los actores y actrices han tenido que transformar su cuerpo al servicio de los papeles que les tocaba interpretar. El último que se está empleando a fondo para que la ficción se asemeje, en la medida de lo posible, a la realidad, es Jamie Foxx.

El ganador del Oscar como mejor actor principal en 2004 por su interpretación en 'Ray' tiene ahora el reto de meterse en la piel del exboxeador Mike Tyson, y eso conlleva tener una musculatura acorde a la de un campeón de este deporte. Jamie lo sabe y se puso manos a la obra nada más recibir la oferta de Martin Scorsese, que será quien dirija el 'biopic'.

Ayer, durante una charla en Instagram con Mark Birnbaum, dentro de ese espacio de entrevistas que ha creado en su red social, 'Catching Up with Mark Birnbaum', confesó cómo es ese entrenamiento que realiza para pone su musculatura a tono: "Hago 60 dominadas, 60 fondos y 100 flexiones todos los días. He transformado la parte superior de mi cuerpo".

Así que, lo que procedía era que se quitase la camiseta y lo mostrase. Lo hizo. Y la verdad es que va por buen camino, porque la metamorfosis que ha logrado durante estos meses bien le valdría para subirse a un 'ring' y comenzar una carrera con los guantes en mano. Aunque ya ha advertido que con las piernas va a tener más problemas: son demasiado finas y van a tener que usar prótesis para simular las de Tyson.

Jamie desveló que va a tener que lograr dos objetivos diferentes para este reto: deberá pesar 98 kilos para las escenas en las que se vea al Mike Tyson joven, y 104 para aquellas en las que se muestre al campeón más veterano.