22 jun 2020

"Estaba muy positiva, pero yo ya lo sabía". La influencer española María Pombo ha confirmado esta tarde desde sus stories de Instagram cual es la enfermedad que padece: "Efectivamente, tengo esclerosis múltiple". La misma enfermedad que sufre su madre, Teresa Ribó. La semana pasada los médicos hablaron de la posibilidad de que se tratara de una mielitis, pero acaban de descartarlo a favor de un diagnóstico más complejo y que llena de incertidumbre el futuro de María, embarazada de 12 semanas de su marido, Pablo Castellanos, tal como avanzó el pasado viernes..

Con tranquilidad y aplomo, la influencer ha relatado la sucesión de hechos de las últimas semanas que han acabado en este diagnóstico definitivo. "El orden cronológico fue: confinamiento, me entero de que estoy embarazada, a la semana me empiezan los hormigueos, luego las pruebas, luego la mudanza y ya la semana pasada me dieron los resultados", explica con naturalidad. Aunque también recuerda que tiene "una razón muy grande por la que ser muy, muy feliz".

María pombo, durante el relato de su enfermedad que ha hechoi en su stories de Instagram pinit

Asimismo, ha explicado que va a empezar ya a trabajar con los médicos la mejor forma de abordar la enfermedad, pero mientras dure el embarazo se va a someter a un tratamiento "compatible con el bebé, no le hace daño, y ya cuando dé a luz verán cuál es el mejor tratamiento, porque estando embarazada no hay tantas opciones. Dentro de seis o siete meses ya veremos", ha explicado.

También ha recordado que, como siempre dice, "a veces las ilusiones ganan al peso de las piedras, con lo cual la ilusión que tenemos ahora gana por goleada. Simplemente quería manteneros informados. En cuando me encuentre un poquito mejor, ya vuelvo a tope".