23 may 2020

A pesar de no perder la sonrisa, María Pombo no está pasando un buen momento. La 'influencer', que ha estado desaparecida durante algunos días en Instagram, ha recurrido, muy emocionada, a la red social para contar lo que le está ocurriendo.

A través de un vídeo en blanco y negro, María Pombo ha relatado que podría sufrir esclerosis múltiple. "Lo hago, por supuesto, porque quiero y porque creo que también merecéis saber esta parte de mi vida, no solo lo bueno", ha comenzado diciendo antes de pasar a explicar lo que ha estado sintiendo en los últimos días: "Voy a intentar no enrollarme mucho porque me duele la cabeza horrores. He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque estos últimos veinte días he estado sintiendo unos hormigueos bastante extraños en mi cuerpo. Como sabéis, mi madre tiene esclerosis múltiple y en mi familia estamos muy atentos a este tipo de síntomas. Aunque no es una enfermedad hereditaria, sí que va en los genes. Entonces tengo más probabilidades de tenerla yo que una persona que no tiene antecedentes".

Después de someterse a varias pruebas, María ha explicado que padece mielitis, una inflamación de la médula que en algunas ocasiones suele ser el inicio de la esclerosis múltiple. A pesar de no tener todavía el diagnóstico -que asegura que llegará en varias semanas-, la 'influencer' ha asegurado sentirse "tremendamente afortunada de que sea esto y no algo más grave. Porque cuando me empezaron a hacer todas estas pruebas tenía miedo de que fuera algo más grave. Es una enfermedad que yo vivo muy de cerca en casa y me estoy un poco adelantando al diagnóstico final".

María ha querido recordar a su madre, porque si ella no padeciera la enfermedad, quizás no habría dado importancia a los síntomas que presentaba. También ha querido resaltar que: "En caso de que sea esclerosis múltiple, es una enfermedad que ha avanzado muchísimo a lo largo de los años y que sigue avanzando. No tiene nada que ver lo que era antes, hace 20 años, la enfermedad a lo que es ahora".

Por último, ha querido mandar un mensaje positivo a todas aquellas personas que se encuentren en su misma situación y ha añadido: "Como veis, estoy dando por hecho que tengo esclerosis un poco porque quiero mentalizarme. Pero bueno, ya os contaré cuando me den los resultados".