26 jun 2020

Marcharse de casa y poner un océano de por medio provoca, inevitablemente, nostalgia y un sentimiento de echar de menos que es incontrolable. El príncipe Harry lo está experimentando, con el potenciador añadido de estos meses que hemos tenido que pasar confinados en todo el mundo como consecuencia del coronavirus.

Sin embargo, el menor de los dos hijos de Lady Di ha sorprendido con su confesión de qué es lo que más añora de su país. Porque no, no es su familia. Aunque en cierto modo, teniendo en cuenta que hay varias teorías sobre la mesa acerca de su huida hacia adelante y una de ellas es, precisamente, esos roces con los suyos, no es de extrañar que no sea lo primero que se le venga a la cabeza.

El rugby. Eso es lo que más echa en falta en su día día. Sobre todo, porque no es un deporte que esté arraigado en Estados Unidos. Ha sido en un vídeo compartido en Instagram por la selección inglesa de rugby donde se le escucha decir que todos en su casa lo echan de menos de manera notable.

"Cuando el juego se detuvo, la familia del rugby se unió. Gracias de parte de todos nosotros los integrantes de England Rugby", se puede leer junto a ese vídeo en el que el príncipe Harry sostiene que, a pesar de que la pandemia ha paralizado el juego desde el 20 de marzo, ninguno de sus amantes han perdido la pasión ni el espíritu por él.

Lo cierto es que Harry ha acompañado a la selección desde la grada en momentos muy importantes. Incluso cogiendo un avión para mostrar, con su presencia, el aliento a un equipo del que es presidente de honor desde hace años por el soporte que siempre le ha dado.