6 may 2020

En los últimos meses, desde que se anunció que el príncipe Harry y Meghan Markle iban a poner rumbo a una nueva vida independizándose de la corona británica, ha quedado de manifiesto que la seguridad de los duques de Sussex tenía grietas que podría haberles puesto en un grave compromiso. Primero fue con esa llamada a la que él accedió y en la que dos impostores se hacían pasar por Greta Thunberg y su padre. Después, el 'hackeo' a la web del nuevo proyecto que han puesto en marcha.

Así que, como no quieren más sobresaltos (ni que estos traspasen una barrera de gravedad mayor), estarían buscando una vivienda en una urbanización que les ofrezca mayores medidas que en la que residen en estos momentos. Al menos, eso es lo que asegura 'Page Six' (sección de 'The New York Times'), que sostiene que, además, se tendrían que deshacer del inmueble en el que tienen establecido su hogar ahora mismo.

Es un experto en la materia, Josh Altman, quien ha asegurado que, en estos momentos, el mercado para hacerse con una vivienda en una comunidad 'cerrada', con todas las garantías de preservar esa intimidad que tanto les preocupa y que les ha llevado a dar ese giro radical en su vida, se encuentra en un momento óptimo. Los precios habrían bajado sustancialmente como consecuencia de la pandemia, y en un plazo máximo de seis meses podrían dar con esa casa ideal por un precio que estaría entre los 10 y los 20 millones de euros.

Este, que señala que hay unas cinco o seis zonas residenciales que se adaptarían a esas exigencias de seguridad de los duques de Sussex, reconoce que la zona en la que está ubicada la actual casa de estos, The Palisades, si bien es "increíble", no cuenta con ese blindaje que demandan en estos momentos para protegerse de robos y de los peligros de esa prensa de la que tratan de deshacerse a toda costa.

Una información que llega en un momento amargo, por esa primera derrota en los juzgados de Meghan contra dos cabeceras británicas, y a la vez dulce, ya que hoy celebrarán el primer cumpleaños de Archie, el que es hasta ahora su único hijo y el rayo de luz que les ha iluminado en un año muy complicado para el matrimonio.