1 jul 2020

Milla Jovovich (Resident evil) asegura: 'Solo era una niña que quería jugar con muñecas. Mara Wilson, la dulce estrella de Matilda, dice: 'Sentía que no podía fiarme de nadie, y que mis padres no podían protegerme'. Jada Pinkett Smith, hoy más conocida como esposa de Will Smith y madre de Jaden y Willow, afirma: 'En realidad no te permiten ser niño'. Y Evan Rachel Wood (Westworld) concluye: 'Una industria que tiene tanto poder y es tan competitiva acaba convirtiéndose en alguien que dice: Vale, ¿a quién podemos maltratar más?'. Y estos son solo algunos de los testimonios sobre explotación infantil, pérdida de la inocencia y abusos que veremos en Showbiz Kids, el documental que estrena el 14 de julio HBO y que ha dirigido Alex Winter.

El documental repasa todo aquello a lo que tuvieron que renunciar los aspirantes a estrellas ( “Dejé de ser un niño que actuaba y me convertí en una estrella infantil. Y eso lo cambió todo”, concluye Will Wheaton), y tiene la sabiduría de conjugar el testimonio de adultos con infancias hollywoodientes -desde Wheaton, el niño de Cuenta conmigo, hasta Henry Thomas, el inolvidable Elliot de E.T.- con los de dos parejas que, en la actualidad, están dejándose la piel para convertir a sus hijos en las nuevas estrellas de la pantalla.

Video: Muere Cameron Boyce a los 20 años

Especialmente conmovedoras son las intervenciones de dos estrellas que murieron antes del estreno del documental: la veterana Diana Serra Cary, estrella del cine mudo en los años 20, y Cameron Boyce, ídolo infantil en la serie de películas Los descendientes y fallecido en 2019 a causa de un ataque epiléptico.

Showbiz kids no es Leaving Neverland ni Truth (respectivamente, sobre los abusos sexuales de Michael Jackson a los niños de su entorno, y sobre las violaciones y las adicciones que padeció en su infancia Corey Feldman, de Los Goonies): no se apoya en las historias escabrosas. Pero, curiosamente, sí tiene su origen en un caso de abusos sexuales: los que sufrió a los 13 años el director, Alex Winter, cuando hacía teatro en Broadway. Winter reveló aquel episodio al amparo del movimiento #MeToo, y los riesgos que, en ese sentido, corren las estrellas más jóvenes están presentes en los testimonios de Showbizkids.