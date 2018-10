25 oct 2018

La historia de amor de Will Smith y Jada Pinkett no es tan idílica como muchos piensan. El matrimonio arrancó de una forma que pocos conocen. En su programa de televisión, donde la actriz revela asuntos espinosos de su vida, ha revelado que se casó con el popular actor solo porque estaba embarazada.

"Mi madre no para decirme que tenía que casarme", recuerda la actriz. "Y yo por aquel entonces me sentía bajo mucha presión. Era una actriz joven embarazada, no sabía qué hacer. Bueno, sí, sabía que no quería casarme".

"Estaba tan cabreada porque me obligaran a casarme, tan enfadada, que me pasé todo el camino hacia el altar llorando. ¡Hice la marcha nupcial llorando!", asegura.

Debe ser que después consiguieron acercar posiciones, enamorarse y, juntos, construir un matrimonio solido que dura ya dos décadas. Aunque lo suyo no hay sido un camino de rosas (sabemos por el mismo programa que Jada lloró durante 45 días seguidos por algo que le hizo su marido), lo cierto es que hoy en día son un ejemplo de cómo las relaciones pueden recomponerse para que no pase factura el desgaste natural del tiempo.

