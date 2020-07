7 jul 2020

Estábamos esperando ver el look de la reina Letizia en su visita de hoy a Murcia. Después de verla de riguroso negro en el funeral por las víctimas del Covid-19 que se celebró ayer en la catedral de La Almudena de Madrid, nos apetecía un look alegre y veraniego y la Reina no nos ha decepcionado. Es más, nos ha sorprendido con un cambio de registro: ha dejado de lado los vestidos y ha apostado por dos piezas, una falda midi estampada de vuelo y una blusa sin mangas de lino blanca. Y una de estas prendas es low cost. Después de verla con vestidos de Zara o con un mono de Mango en Canarias y Cuenca respectivamente, no nos extraña nada que haya vuelto a alegir una firma asequible para su look de hoy. ¿Qué cual es? Zara. Y de nuevo con su peinado favorito: una coleta.





VER 11 FOTOS El vestido de Zara de Letizia y otras 10 prendas low cost que nos gustaría ver a la Reina este verano

La reina Letizia ha elegido dos piezas para su visita a Murcia, una falda midi con estampado de flores y un cuerpo de lino con escote cruzado de Zara. pinit

La marca de la falda es Sweet Matitos, una firma no muy habitual en el armario de la reina, aunque precisamente esta ya la llevó en un viaje a Haití. Con un largo midi, ajustada a la cintura y vuelo, es una manera de apoyar a la moda española, en concreto a marcas que no son tan visibles como las low cost. Por dentro, lleva una blusa de lino de Zara, con escote cruzado y mangas tan cortas que cubren apenas el hombro. Una combianción perfecta de flores y lino blanco que combina a la perfección con alpargatas, para no variar. No puede negar que las cuñas son su recurso favorito para ganar altura pero no tener dolor de pies durante las joranadas de trabajo maratonianas que tiene estos días. Las que lleva hoy son de Macarena Shoes.

Un look veraniego y muy cómodo que, sin duda, nos va a inspirar cuando no sepamos qué ponernos este verano.