14 jul 2020

La nueva vida del piloto Fernando Alonso tiene nombre de influencer italiana: Linda Morselli. Desconocida absolutamente en España, en Italia es considerada una de las mujeres más guapas del panorama social y una estrella en Instagram. De hecho, en 2006 se coló entre las 30 finalistas del concurso de belleza Miss Italia y se alzó con un título nada desdeñable: Miss Elegancia. Su trayectoria sentimental no tiene sobresaltos: en 2017 comenzó a salir con Valentino Rossi, probablemente el piloto más carismático de la velocidad en dos ruedas. Estuvieron juntos nueve años, hasta marzo de 2016. Pocos meses después, en verano, ya la pudimos ver compartiendo con Fernando Alonso. En 2016, cuando el asturiano oficializó su relación con la modelo, Rossi bromeó: "Le gustan los motores". Hoy ya se habla de compromiso.

Las versiones acerca dela ruptura de Rossi y Morselli difieren: él explicó que ella es muy absorbente y tiene mucho deseo de notoriedad. llegó a decir que estaba "saturado" de ella. Por su parte, las fuentes cercanas a la modelo explican que era ella la que estaba saturada de "la tribu" que acompaña a todas partes al piloto y de sus largas ausencias. Lo cierto es que la vida de un piloto de motos es bastante similar a la de un piloto de Fórmula Uno, pero quizá el momento vital de Fernando Alonso sea distinto al de Rossi: ya ha admitido que tiene ganas de sentar la cabeza, formalizar la relación e incluso formar una familia. "En el futuro sí tenemos pensado formar una familia, pero ahora a corto plazo no nos lo planteamos, pero sí esperando que llegue", ha declarado el piloto.

Linda Morselli, además de influencer, es una apasionada del yoga, el estilo de vida saludable, los libros de autoayuda y, en general, del deporte (practica hípica, boxeo, paddle surf, esquí...). Y, además, es una mujer decidida. Fernando Alonso ha contado cómo se conocieron, y fue ella la que dio el paso de abordarle a él. "Nos conocimos en el Gran Premio de Montecarlo y una semana después, me buscó y me escribió. No fue difícil, ya que me impresionó mucho su belleza. Estoy enamorado de ella, de lo contrario sería difícil. Con nuestro trabajo, un sentimiento fuerte es esencial, si no, no podríamos estar juntos", ha confesado Alonso.