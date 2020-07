22 jul 2020

'Dad boy'. O para que lo entendamos mejor: cuerpo de papá. Así es como describen las redes sociales el cambio físico que ha mostrado Zac Efron en la serie documental que acaba de estrenar en Netflix. Ocho capítulos, bajo el título de 'Down to the earth', en los que reflexiona sobre alternativas sostenibles para el planeta al lado de un experto en la materia como lo es Darin Olien.

Pero tras verle sin camiseta (y descubrir que su 'six pack' es ya tan solo un recuerdo del pasado), el tema principal de la producción audiovisual ha quedado en un segundo plano para que su estado de forma se convierta en el foco central de esta vuelta del actor delante de las cámaras.

Sí, parece surrealista. ¿En serio ahora vamos a cuestionarnos el físico de Zac? Las redes lo han hecho. Porque su imagen, ahora, queda bastante lejana a aquella que dio en la cinta de Disney Channel que le valió la fama 'High School Musical'. Y su cuerpo, más cercano al común de los mortales, se ha convertido en tema de debate. Porque a lo largo de los 46 minutos de ese primer episodio que ya ha visto la luz, aparece a pecho descubierto en varias ocasiones.

No estamos hablando de que los 'trolls' anónimos que campan a sus anchas en Twitter se hayan cebado con él (que también), sino que incluso medios de tanto peso como el 'New York Post' se atreven a ponerle esa etiqueta de 'dad boy'. Algo que, en una primera lectura, podría entenderse como un síntoma de madurez, pero que hay quien ha atacado para poner de manifiesto que no está en su mejor momento de forma.

Zac Efron's 'dad bod' transformation on Netflix show shocks fans https://t.co/ryXTyqCMOHpic.twitter.com/X1F7Ew9Kgh — New York Post (@nypost) July 18, 2020

Ojo, porque estas bromas pueden tener un efecto más perjudicial del que pensamos. Él mismo explicó en su día los traumas que le atormentaron por la exigencia de mantener ese cánon de belleza masculina perfecta para no defraudar en la película 'Baywatch' (la versión renovada de 'Los vigiantes de la playa'). Y si bien es cierto que su zona abdominal no luce como una cuadrícula, su cuerpo sigue siendo el de un tipo atlético.

De hecho, ya hay voces que se han alzado en las redes sociales para criticar que el debate se haya centrado en el físico de Zac, sobre todo, porque se puede estar ejerciendo una presión sobre él y sobre otros hombres que, ahora, sientan la exigencia de forzarse para ser algo que ni son ni quieren ser.