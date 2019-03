17 mar 2019 carlos gonzález

Compartir en google plus

Se llama Sarah Bro, tiene 23 años y es nadadora olímpica. También aseguran que se ha convertido en la nueva pareja de Zac Efron. Primero les pillaron juntos en un partido de hockey, después en una velada de artes marciales y, a partir de ahí, los fans se lanzaron a las redes en busca de cualquier pista.

Encontraron dos muy interesantes: una sesión de pilates en la que participaron con más amigos y una foto de ella en la que parece estar desnuda y asomada a una terraza que tiene justo las mismas vistas que la de él. ¡Bingo!

No sabemos si Sarah será la definitiva, porque estos días se ha comentado que el actor mantenía una relación con Selena Gómez. Los rumores se dispararon a principios de febrero cuando él empezó a seguirla en Instagram. Luego llegó San Valentín y Zac colgó una foto de una rosa. Pocos días después, una flor muy similar aparecía en la cuenta de ella. Aunque fuentes cercanas avisaron: ambos se atraen pero saben que una historia así podría acabar fatal por los antecedentes que tienen con las adicciones.

Sin éxito para ligar

Nadie diría que estamos hablando de la misma persona que en 2016 se quejó: "Creo que nunca seré capaz de tener éxito en una cita". ¿En serio? El problema, según dijo, era que las mujeres se le acercaban con una imagen preconcebida de él y no llegaban a conocer al auténtico Zac. Pobre. Sí debía ser cierta otra cosa que contó: cuando abrió una cuenta en Tinder, no consiguió ni un solo match porque nadie se creyó que el auténtico Zac Efron tuviera que recurrir a esa aplicación.

No fue allí donde conoció a tres de sus ex más famosas: Vanessa Hudgens, Michelle Rodriguez y Sami Miro. Tras romper con esta última, por cierto, borró todas sus fotos de Instagram y se volcó en el rodaje de Los vigilantes de la playa. "No interactúa mucho con el resto de actores, excepto con las chicas", explicó un compañero a People. Ellas eran: Izabel Goulart, Kelly Rohrbach y Alexandra Daddario, con la que se rumoreó que tenía un romance.

Lo que queda muy lejos son sus años salvajes. El exchico Disney cayó en el alcohol y la drogas. "Tienes 20 años, estás soltero, vives en Hollywood y te ofrecen de todo", contó. También dijo que esas sustancias le servían como "lubricante social". Luego las cosas se liaban y él acababa, por ejemplo, con la mandíbula rota después de resbalarse. O, mucho peor, pegándose con un grupo de vagabundos. Después buscó ayuda en Alcohólicos Anónimos y dijo que su vida había cambiado.

Su última polémica ha sido profesional: ha rodado una película en la que interpreta al asesino en serie Ted Bundy, culpable al menos de la muerte de 30 mujeres, y hay quien ha visto en esa cinta, y en la elección de Efron, un intento por idealizar al monstruo. El actor, según dicen, es demasiado guapo.

Más noticias sobre Zac Efron...

- El truco de Zac Efron para mantenerse sobrio y cachas

- El sorprendente cambio de 'look' de Zac Efron

- El radical cambio de look de Zac Efron