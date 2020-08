5 ago 2020

Aunque en el amor no hay, es cierto, nada escrito, la estadística es terca: según una investigación difundida por la publicación estadounidense 'The Atlantic', las parejas con una diferencia de edad de 5 años o más tienen un 18% más de posibilidades de acabar separándose. En el caso de Ana Soria y Enrique Ponce hablamos de casi tres décadas: toda una vida. Los expertos en relaciones advierten de que los valores compartidos, el estilo de vida y la afinidad sexual son importantes pegamentos para las parejas. ¿Podrán compensar la innegable diferencia generacional entre el torero y la estudiante? El reto es enorme: Ana Soria vive a tope un romance juvenil pero aún debe desarrollarse como adulta, con el deseo de experiencias de todo tipo y desarrollo profesional que conlleva. Ponce, sin embargo, ya ha atesorado décadas de aventuras propias y volver a los 20 años no debería ser una opción satisfactoria a los 50. De hecho, muchas parejas famosas que lo han intentado han fracasado estrepitosamente.

Olivier Sarkozy Mary Kate Olsen comenzaron a salir cuando él tenía 46 años y ella, 26. Tras cinco años de matrimonio, su historia de amor de ocho años ha terminado en un feísimo divorcio con denuncias de por medio. El motivo de la ruptura publicado en la prensa tiene que ver con una diferencia fundamental de estilos de vida. El banquero francés esperaba una esposa en casa, un 'ángel del hogar' que organizara un refugio para el estrés de su profesión. Sin embargo, Mary Kate Olsen es una empresaria absolutamente volcada en su carrera: la firma de moda que posee con su hermana gemela, The Row, factura anualmente alrededor de 100 millones de dólares y ha recibido los más importantes premios de la industria de la moda estadounidense.

A sus 56 años, Nicholas Cage insiste en salir con jovencísimas mujeres asiáticas, aunque no se puede decir que sus relaciones terminen precisamente bien. Su última conquista se llama Riko Shibate y lo único que se sabe es que tiene 26 años y llevan juntos desde febrero. Con su novia anterior, Erika Koike (en la foto), estuvo cuatro meses y llegó a casarse en Las Vegas. El matrimonio solo duró cuatro días, porque Cage descubrió que ella tenía una relación paralela. Su última relación importante fue con Alice Kim, con la que estuvo 14 años y tuvo un hijo. Se conocieron cuando el actor tenía 40 años y ella, 20. Se separaron por las infidelidades de ella. "Nos casamos cuando ella era muy joven, así que no le guardo ningún rencor", explicó comprensivo Cage cuando anunció su divorcio.





Jennifer Lopez y Casper Smart se conocieron en el concurso de baile 'Dancing with The Stars' en el que ambos eran jueces, en 2011. Ella tenía 42 años y él, 24. La relación solo duró cinco años y la causa de la ruptura fue la diferencia de edad: él prefería salir con sus amigos los fines de semana. La gota que colmó el vaso de Jennifer Lopez fue que decidió no acompañarla a una gala benéfica: precipitó la ruptura. Hace unos meses, Casper reconoció que los 18 años que separaban su edad fueron decisivos. "Yo tenía veintipocos y ella era una mujer de 42 años con dos hijos. Pensé que estaba preparado para una relación así, pero me equivoqué".

Madonna ha salido casi siempre con hombres más jóvenes que ella, sobre todo en estas últimas décadas. Sus dos últimas ex parejas tienen 29 años menos que ella: los bailarines Brahim Zaibat, con el que estuvo de 2010 a 2013; y Jesús Luz (en la foto), su compañero de 2008 a 2010. Ahora sale con Ahlamalik Williams, de 26 años (ella tiene 61) y también bailarín. El padre del joven ya ha declarado que la relación va en serio y que podrían casarse, pero los romances con veinteañeros de la diva del pop suelen tener una fecha de caducidad corta. Ella misma admitió que con Jesús Luz llegó a aburrirse: "No teníamos conversación", explicó.