11 ago 2020 mujerhoy

Después de disfrutar de unas vacaciones en Asturias, Feliciano López y su mujer Sandra Gago han visitado Marbella para continuar disfrutando del verano. En la localidad malagueña ha sido donde el tenista ha protagonizado un leve accidente de tráfico que no ha causado males mayores y del que ha resultado ileso. Y es que aunque todavía no ha trascendido qué es lo que ha ocurrido exactamente y cómo se produjo, sí se sabe que no viajaba junto a Sandra Gago, especialmente sensible ya que se encuentra embarazada del que será el primer hijo de la pareja.

Según han informado fuentes policiales a la Agencia EFE, Feliciano López sufría un accidente de tráfico durante la mañana de este lunes. Todo ocurría cuando el deportista toledano circulaba en su vehículo con un amigo por la carretera de salida de Marbella (Málaga) dirección a Puerto Banus, pasado el Hotel Puente Romano. Y al parecer el coche de Feliciano no era el único afectado, ya que según se ha podido saber habría colisionado con otro vehículo.

Un accidente que solo ha quedado en un pequeño susto ya que solo hay que lamentar los desperfectos sufridos por el Range Rover blanco de Feliciano y el coche de la otra persona implicada. Lo que también tranquiliza es que el tenista no fuera acompañado de su mujer Sandra Gago, especialmente sensible por su embarazo.