25 may 2020 sara corral

Alba Carrillo es desde hace años, una de las caras más conocidas de la televisión. La joven, que ha sido protagonista de diversas polémicas y programas de entretenimiento, ha sorprendido a todos al desvelar uno de los episodios más duros de su vida que hasta entonces se conocía. Poco tiempo después de mejorar la relación con Fonsi Nieto, padre de su hijo, la joven ha decidido desvelar algunos secretos de otra expareja.

Poco después de separarse, la joven conoció a Feliciano López, con quien tuvo una relación muy intensa. Sin embargo, ha sorprendido a todos diciendo: "Soy demasiado pasional, pero cuando tienes a alguien que depende de ti tienes que respirar dos veces antes".

Y es que Alba empezó a vivir con Feliciano, y para ello tuvo que cambiar tuvo que cambiar su vida y la de su hijo por completo. Además, ha desvelado que tuvo que pedir ayuda psicológica cuando Feliciano le pidió matrimonio. "He sido injusta conmigo por la caña que me he metido, por sentir que he sido imperfecta, he hecho lo que he podido, no tengo que ser perfecta", añadía Alba.

"Me siento culpable por haberle cambiado de vida", continuaba diciendo, a lo que añadía: "Tuve que haber reflexionado más a la hora de irme a vivir con Feli. Cambiarle de colegio… mis decisiones siempre han sido castigados por mis propios caprichos, me he castigado yo".

Emocionada, Alba ha cerrado su paso por 'Las escaleras de las emociones' de 'Viva la vida' diciendo: "Estaba convencida de que no iba a salir bien porque yo no me quería casar, no quería cambiar la vida de mi hijo".