11 ago 2020

Desde que el coronavirus se convirtiera en el absoluto protagonista de nuestras vidas, Miguel Bosé ha pasado a ser el centro de una polémica tras otra. A pesar de que su madre Lucía Bosé fallecía a causa de esta enfermedad, el cantante decidió posicionarse en contra del Gobierno y su gestión ante la pandemia. Unas palabras que publicó a a través de su perfil de Twitter y que vinieron precedidas de una nueva polémica sobre la vacuna del virus. Desde entonces no ha dejado de dar su opinión en redes sobre este tema, hasta el punto de que ha sido bloqueado por la red social. Ahora ha vuelto a liarla con nuevos mensajes que le han convertido en objeto de memes y mofas por los usuarios de Twitter.

Miguel Bosé se ha convertido en tendencia y ha ocupado las primeras posiciones del 'trending topic' de Twitter después de hacer nuevos comentarios sobre la vacuna para el coronavirus. El cantante, ha vuelto a levantar la polémica tras compartir un gráfico que lleva por título: "Relación vacunas contra la gripe/fallecidos coronavirus por países". Una imagen en la que se puede apreciar cómo a medida que aumenta la vacunación aumentan las muertes y en la que se puede leer: "Qué 'causalidad'".

Bosé compartía esta imagen en su perfil añadiendo: "¡Nos quieren matar!". Tuit que no ha dejado indiferente a nadie y que le ha colocado como el nuevo objeto de meme de la red social. Pero no solo eso, el cantante añadía también "más evidencias del bicho político que no te cuentan" compartiendo un vídeo de un supuesto canal de medicina que ofrece datos como que en la actualidad solo hay entre un cero y un tres por cien de ingresados por coronavirus negando así la posibilidad de un rebrote.