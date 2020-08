14 ago 2020 mujerhoy

A pesar de que podría convertirse en abuelo en poco tiempo ya que existen rumores de que la novia de su hijo Brooklyn podría estar embarazada, David Beckham ha vuelto a demostrar que para él el tiempo no pasa. Su relación idílica con Victoria -así han zanjado los rumores de separación-, unos hijos que vienen pisando fuerte y su físico por el que suspiran muchos y muchas, hacen a que, a pesar de haber dejado el fútbol hace muchos años, siga siendo uno de los hombres más deseados del planeta. Y él mismo ha demostrado el por qué con esta foto tan sexy que ha recreado 15 años después.

El ex jugador de fútbol ha querido recrear la foto que sirvió de imagen para el lanzamiento de una de las colonias que llevan su nombre. Una imagen en la que un joven David aparece con una americana y una camisa semiabierta posando de lo más sexy. Ahora, 15 años después ha vuelto a fotografiarse con un atuendo similar y una pose muy parecida demostrando que es como el buen vino, que mejora con el tiempo.

"Mismo look y unas pocas canas más", escribía junto a la composición en la que ambas imágenes quedaban comparadas. Una recreación que ha conseguido gracias a su hijo Brooklyn, quien se ha encargado de fotografiarle 15 años después. La imagen no ha dejado indiferente a nadie, incluida a la propia Victoria, que ha comentado en la publicación. "¡Este es el mejor post que he visto! Lo es TODO!", escribió entre emoticonos de risa. Y es que la ex Spice Girl sabe muy bien lo que tiene en casa...