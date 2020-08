15 ago 2020

Dentro del foco mediático, muchos siguen sin dar crédito al repentino divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas, y mucho menos a su sorprendente relación con Ana Soria. Sea cuales fueran los motivos, la nueva pareja ya no se esconde. Se les ha visto juntos, se habla de boda y el torero parece estar viviendo un sueño. Tanto que incluso algunos apuntan que el diestro se ha mudado a Almería para estar aún más cerca de la joven.

Hasta ahí todo perfecto. Pero hay algo de lo que aún no parecen librarse: las críticas a las que tienen que hacer frente por la diferencia de edad en las redes sociales. Gran parte de la opinión pública no aprueba que el torero tenga 48 años y ella 22.

Así, Ponce ha dejado de esconderse y ha publicado en Instagram Stories lo que podría ser un claro mensaje para todos esos haters que siguen entrometiéndose en su noviazgo. El valenciano ha compartido una fotografía de las manos de ambos formando un corazón con el sonido de fondo de la canción 'Jóvenes eternamente' de Pol 3.14., concretamente con el fragmento "Y yo, que no puedo estar sin ti, no he encontrado la manera de que no tengas que morir".

Toda una declaración de amor después de varios días separados. Ana Soria sigue en su domicilio familiar de Almería mientras que el torero ha estado en la localidad malagueña de Fuengirola donde llevó a cabo su última corrida en la que la estudiante de Derecho no estuvo presente. Lo que de verdad parece ser definitivo es la separación entre él y la madre de sus dos hijas, ya que fuentes cercanas apuntan a que harán firmarán los papeles del divorcio el próximo mes de septiembre.