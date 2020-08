12 ago 2020

Ha sido la auténtica sorpresa de un verano que no nos deja ni respirar, y no precisamente por el calor. Enrique Ponce se ha convertido en el protagonista más inesperado, insólito y asombroso de estos meses sobresaltados. La mutación de su personaje público, de circunspecto padre de familia y amante esposo de Paloma Cuevas, siempre serio, comedido y formal, al dicharachero y alegre aspirante a cantante que estamos descubriendo es increíble. Una lectura apresurada sobre esta metamorfosis podría apuntar a la presencia de Ana Soria como la explicación del gran cambio. La historia de amor del torero con la estudiante de derecho significaría, en esta teoría, mucho más que un romance: sería el comienzo de una nueva vida.

El romance entre Enrique Ponce y Ana Soria ya ha provocado ríos de tinta, sobre todo por destapar el frágil estado de su matrimonio con Paloma Cuevas, sin embargo esperanzada hasta el último momento en reverdecer su relación con el torero. Eran, solo en apariencia, la pareja perfecta. Fuera de los focos, la distancia entre Cuevas y Ponce podría haberse vuelto inabordable: ella cada vez más centrada en su fe, sus hijas y su familia (y muy apesadumbrada por la muerte de su hermano) y él, en esa segunda juventud de los que buscan apurar los días hasta sus últimas consecuencias. No es casualidad que sea una mujer que recién despega su edad adulta la elegida para darle un nuevo giro a su vida.

La diferencia de edad de Ana Soria y Enrique Ponce sería, desde este punto de vista, mucho más que un número. La diferencia generacional entre Ana Soria y Paloma Cuevas sería un factor esencial en el despliegue de una nueva vida para Ponce. Aun cuando la madre de sus hijos aceptara el giro vital que le torero puede tener en mente, probablemente no estaría tan dispuesta a girar con él, sobre todo si incluye una vida social más activa, viajes, nuevas experiencias... Sin embargo, Ana Soria estaría más que dispuesta a seguirle en sus aventuras. Su frescura juvenil, lejos de suponer un trastorno, supondría un chute de energía para quien busca impulso para nuevas metas.

¿Estamos pintando a Enrique Ponce como un vampiro? No tanto, pues el diestro se juega mucho, reputación, familia, respeto, en este romántico triple salto mortal. Aunque la vitalidad es un factor que puede distanciar fácilmente a una pareja, lo que definitivamente puede separarla es la censura. Una persona que no comprenda, no respete o no entienda los comportamientos o aspiraciones de su pareja no podrá mantenerla a su lado durante demasiado tiempo. Dicen que en los dos últimos años, en los meses de distancia entre Ponce y Paloma Cuevas, el torero no parecía el mismo. De estas fechas son sus vídeos bailando, cantando y divirtiéndose en fiestas.

-"NO HAY NECESIDAD QUE ME DESPRECIES"!!



Enrique Ponce canta con el alma, corazón y sentimento y taurino.https://t.co/iDe1Ijr1wM — Juan Gualberto Rondinelli Garay (@elextraordinari) June 28, 2020

El Enrique Ponce que hoy asombra al mundo, el torero que baila como Michael Jackson o aspira a publicar un disco con rancheras y boleros, no tiene nada que ver con el adusto e inexpresivo marido que Paloma Cuevas solía llevar al lado. Puede que este nuevo personaje, esta persona que estamos redescubriendo este verano, no sea exactamente 'obra' de Ana Soria, sino el Enrique Ponce que no pudo salir a relucir hasta su separación. ¿Y si Enrique Ponce hubiera sido reprimido por el señor circunspecto? ¿Y si estuviéramos asistiendo a una verdadera liberación?

Puede que Enrique Ponce no vaya a realizar faena más importante este verano que la de su propia liberación. Por derecho y con valentía, pues se conduce con absoluta libertad y totalmente al margen de los comentarios que tratan de ridiculizarle. Como si enamorarse, divertirse, cantar o bailar tuviera una edad o fuera uno menos señor (o señora) por vivir a todo lo que da una vida finalmente tan frágil y corta. No queda más que aplaudir las coreografías, las canciones, los abrazos enamorados, los selfies románticos y los besos a las tantas de la mañana con la pandilla veinteañera de la novia. Aunque, según cuentan las crónicas, se pasen de empalagosos y Quique (Ponce) peque de cantante pesado. Que le quiten lo 'bailao'.