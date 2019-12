3 dic 2019 sara corral

Enrique Iglesias tiene por delante un concierto para el día 7 de diciembre en Madrid, y solo un par de días antes a tan ansiada fecha, el joven ha decidido romper su silencio y contar como es la verdadera relación que tiene con su padre, Julio Iglesias. Algo que ha enloquecido a sus fans.

"Cuando ahora estoy un poco deprimido voy a ver a mis hijos y me digo: 'Pero cómo puedo ser tan egoísta de estar de bajón por tal o cual cosa teniendo esto aquí'. Mientras mis dos bebés estén felices y yo sea buen padre, el resto es secundario", comenzaba confesando el revista Icon.

El joven, enternecido, abría su corazón y hablaba de la verdadera relación que tiene con su padre. "A los 18 años me separé de mi familia por completo. Y fue difícil. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre. No empecé a tener contacto con él hasta que falleció mi abuelo (en el año 2005). Son muchos años. Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo de hacerlo a mi manera", comenzaba diciendo.

"Tuvimos una conversación muy bonita. Estaba bien de ánimo. Fue una conversación de esas en las que eres consciente de que es especial. Me reconfortó mucho", continuaba diciendo.

A lo que sentenciaba: "Nos tenemos un respeto mutuo, más ahora que hace 25 años. Es mi padre y lo quiero con toda mi alma. Lo respeto y lo admiro y hasta en parte entiendo las cosas que ha hecho en su carrera y en su vida personal".

Sin duda alguna, estas declaraciones marcan un antes y un después en lo que conocíamos sobre la relación de estos famosos cantantes.