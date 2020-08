16 ago 2020

Están siendo meses muy convulsos para Miguel Bosé. Desde la muerte de su madre Lucía Bosé a causa del coronavirus, sus opiniones sobre la pandemia han sido todo un campo de minas que ha incendiado las redes en más de una ocasión. Empezando por sus duras críticas a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y terminando por su tajante declaración sobre la futura vacuna para el Covid 19: "Nos quieren matar", afirmó.

Ahora ha generado una nueva polémica sobre el uso obligatorio de las mascarillas, una medida de la que está totalmente en contra y por la que acudirá este domingo a las 18:00 horas de la tarde en la Plaza de Colón en Madrid a manifestarse.





VER 8 FOTOS De Sofía Suescun a María Pombo: las famosas más criticadas por el coronavirus

"Chicos y chicas, mañana la concentración por fin será de las 18:00 a las 19:00 solo una hora, no han dado más. Ahí nos vemos todos tranquilos, si hay algún movimiento raro no os metáis, nosotros somos pacíficos y va a ir todo bien. Os espero a todos allá. Yo soy la resistencia", ha explicado el cantante en un vídeo que ha publicado en Twitter y que se ha hecho trending topic.

Concentración Masiva #Madrid16A

La cita es a las 18:00hrs en la Plaza Colón, Madrid. pic.twitter.com/f3F4SD8EjM — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 16, 2020

Las críticas no se han hecho esperar esperar y muchos no dan crédito a sus palabras después de toda la gente que ha muerto, incluida su madre. Incluso algunos famosos del mundo de la música también le han querido rebatir su actitud. Como Luis Cepeda, que no ha podido evitar sentir indignación ante la postura adoptada por Bosé: "Acabas de perder el respeto que te tenía. Hay muchos artistas luchando por salir adelante y por que esto pase haciendo lo que podemos y respetando las medidas. Que tengas la vida resuelta no implica que te cargues todo por lo que lucha tu gremio".

El artista Andrés Suárez también ha querido dar su opinión con otro tweet: "Pienso en los amigos que perdí a causa del Covid. Pienso en mi madre y en sus compañeros sanitarios después de lo que pasaron, leyendo tu publicación. Pena. Rabia. Impotencia. Vergüenza".