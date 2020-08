16 ago 2020

Tal y como Santiago Segura se lanzó a opinar sobre la relación de Enrique Ponce y Ana Soria asegurando que él nunca renunciaría a pasar tiempo con sus hijas ni aunque se lo pidiera Claudia Schiffer, ahora ha acudido al plató de 'Viva la vida' para desmentir, tajante, unos rumores que le relacionaban con las Campos.

Yo no sé qué tipo de drogas consume Laura Fa, pero eso no ha pasado".

Hace tan solo unos días, la periodista Laura Fa desveló en 'Sálvame' que tanto María Teresa Campos como Terelu y Carmen Borrego habían recibido una oferta para protagonizar la próxima película del madrileño, que se encuentra arrasando en taquilla con su último estreno 'Padre no hay más que uno 2'. También se ha especulado sobre cuáles serían los papeles del clan televisivo en un film estilo 'Pretty Woman', hasta que Segura ha cortado de raíz toda esta historia.

"La noticia me parece simpática, yo adoro a Las Campos, podría ser una noticia que está bien, pero no es verdad", comenzaba explicando el actor y director.

"Tener que desmentir estas cosas me puede crear un problema. Yo no sé qué drogas consume Laura Fa, pero eso no ha pasado. Que podría pasar y yo encantado, pero no", ha contado tajante. Y ha insistido sobre la actitud de Fa: "Puede llamar uno por uno a los interesados y que le cuente. Primero lo suelta y luego ya ve. Además, no soy un señor ermitaño, no soy inaccesible".

Santiago Segura también ha escuchado una grabación oculta de Terelu, en la que aseguraba que ella ya tenía un nivel como para trabajar con él: "Mira perdóname, yo ya he trabajado con Los Javis y ya tengo un nivel, en todo caso si me llama Almodóvar, Amenabar... Pero escúchame, ¿qué me quiere poner a mi de 'Pretty Woman'? Venga ya". El cineasta se lo ha tomado con humor pero ha lanzado un pullita: "Entiendo que ellas si hacen una película prefieran grabar con Martin Scorsese".