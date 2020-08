10 ago 2020 mujerhoy

Compartir en google plus

La separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas está trayendo mucha, pero que mucha cola. Y no solo por la ruptura de una pareja que parecía idílica, si no también por la decisión del torero de irse con una mujer casi 30 años menor que él. Una postura con actitudes adolescentes -como el beso en un balcón con el que subieron la temperatura y sus planes de boda- que muchos han criticado. El último en hacerlo ha sido Santiago Segura, que en una entrevista para ABC ha hablado la decisión de Ponce.

El actor, que está arrasando en taquillas con el estreno de su última película 'Padre no hay más que uno 2', concedió una entrevista para el medio nacional y habló del tema candente y de más actualidad del momento: el romance de Enrique Ponce y Ana Soria. Segura dijo estar apenado con la ruptura entre él y Paloma Cuevas: "Me da mucha pena, para mí eran la pareja perfecta. Conocí a Paloma en Málaga, en el estreno de A Chorus Line de Banderas. Es encantadora.".

Una defensa que vino acompañada de una crítica a la actitud del torero. "Cada persona es un mundo pero a mí me es imposible pensar en renunciar a una parte de las vidas de mis hijas. Si te separas, con suerte, las ves la mitad. Yo por la mitad del tiempo de mis hijas no me voy ni con Claudia Schiffer", dijo poniéndose en la piel de Ponce y explicando como hubiera actuado si él estuviera en su situación.

Las palabras de Santiago Segura no han dejado indiferente a nadie y el actor se ha convertido en 'trending topic' en las redes sociales con posiciones a favor y otras muchas en contra. Lo que está claro es que el culebrón Ponce sigue despertando todo tipo de opiniones y parece que tenemos 'salseo' para rato.