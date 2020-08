26 ago 2020

Cuando pensábamos que ya se había dado carpetazo, de una vez por todas, al tema de la paternidad de Julio Iglesias y Javier Santos, con la Justicia negando que existiera esa relación entre ambos (a pesar de que la defensa del joven había aportado unas pruebas de ADN que aseguraban una compatibilidad genética cercana al 100%), la historia da una vuelta de tuerca.

Es el diario 'ABC' el que ha informado del nuevo capítulo de este culebrón del que parece que nunca conoceremos todos los detalles. Javier se encuentra a la espera de ver si el Tribunal Supremo acepta su recurso de casación y el caso llegaría, nada menos, a la Organización de las Naciones Unidas, ya que este considera que se están vulnerando sus derechos humanos fundamentales.

El propio Santos se hacía eco de esta información, publicando en su cuenta de Instagram el titular de esa noticia que ha estallado en esta recta final de verano, y escribiendo al lado de ese pantallazo: "Pues sí, parece que hay gente que no entiende que la justicia española sea tan (voy a decirlo 'suavesito') incompetente".

"Un comité, dirigido por el Dr. Israel Alvarez de Armas ha decidido enviar un escrito a @onuderechoshumanos y tomar cartas en el asunto porque se están vulnerando mis derechos humanos fundamentales. Espero que el tribunal supremo reaccione ante esto y por fin se haga justicia", explica el marco en el que se va a dar ese recurso con el que no pierde la esperanza de que se le reconozca como hijo biológico del cantante.

"España, después de hacer el ridículo con cierto rey y sus líos de faldas y comisiones, no está para ir presumiendo de hacer los deberes. Es el momento, ahora tienen una oportunidad, hay muchos ojos alrededor del mundo observando, de enmendar errores y que por fin me otorguen unos derechos que tanto ellos como mi propio padre me han negado durante tantos años", zanja lanzando ese ataque.